Tekirdağ'da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp parçalara ayırdı!

Olay, İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerindeki Özgün Apartmanın 6. katındaki Adsız ailesinin yaşadığı dairede meydana geldi.İddiaya göre, Fehmi Adsız, 2 torunu ve gelini ile evde yalnız olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirdi.Çıkan tartışmanın ardından kayınpeder Fehmi Adsız, Kırgızistan uyruklu gelinini evin ortasında ekmek bıçağı ile defalarca bıçakladı.PARÇALARA AYIRDICani kayınpeder, ardından gelinini başını, kollarını ve bacaklarını parçalara ayırdı. Ardından da talihsiz kadının uzuvlarını çöp poşetlerine doldurarak apartmanın bahçesinde park halinde olan otomobilin bagajına taşıdı.PARÇALARA AYIRDIYine iddialara göre bu sırada eve Fehmi Adsız'ın eşi geldi. Kadın, evi kanlar içinde görürken, Fehmi Adsız gelinini öldürüp parçalara ayırdığını söyledi. Çığlık atan kayınvalide komşularından yardım istedi.SUÇUNU İTİRAF ETTİ GÖZALTINA ALINDIİhbar üzerine olay yerine gelen ve vahşeti gören polis, suçunu itiraf eden Fehmi Adsız'ı gözaltına aldı.EVİN BANYOSUNDA ÇÖP KOVASI İÇİNDE VE OTOMOBİLİNİN BAGAJINDA KALINTILARA RASTLANDI!Polis ekipleri, evin banyosunda çöp kovası içinde ve otomobilinin bagajındaki poşetlerde Ayat Adsız'ın uzuvları ile karşılaştı. Polis ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ayat Adsız'ın parçalara ayrılmış cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olay sırasında ise Ayat Adsız'ın eşinin işte olduğu öğrenildi.