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CHP’li Engin Özkoç’un FETÖ firarisi Ahmet Said Kavurmacı ile görüntüsü ortaya çıktı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un 4. Türk Amerikan Birliği Kurultayı’nda FETÖ’cü isimlerle yan yana fotoğrafları olduğunu belirten Avukat Burak Bekiroğlu, Özkoç’un ABD’de başka bir mekânda FETÖ firarisi Ahmet Said Kavurmacı ile görüntüsü olduğunu açıkladı.

Ekleme: 10.10.2021 - 21:56 Güncelleme: 10.10.2021 - 22:16 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Engin Özkoç’un FETÖ firarisi Ahmet Said Kavurmacı ile görüntüsü ortaya çıktı
4. Türk Amerikan Birliği Kurultayı (4th Annual Turkic Amerikan Convention) 2014 yılının nisan ayında ABD'nin Wastington şehrinde yapılmış, bu toplantıya Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) önde gelen isimleri katılmıştı. Avukat Burak Bekiroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da Wastington'daki bu toplantıya katıldığını ve FETÖ'cü isimlerle yan yana fotoğraflar çektiğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

CHP'li Özkoç yaptığı açıklamada toplantılara sadece kendisinin katılmadığını, AK Partili başka isimlerin de katıldığını iddia etmişti. Bekiroğlu ise Özkoç'un katıldığı bir televizyon programındaki ifadelerini yalanlayarak sosyal medya hesabından, "Özkoç'un ABD'ye 2. gidişi 2014 yılı. O tarihte hiçbir AK Partili ABD'ye gidip Fetulahçıların toplantısına katılmadığı halde sanki katılmışlar gibi anlatmış" dedi.

BEKİROĞLU FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Bekiroğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Özkoç'un bir görüntüsünü yayınlayacağını belirterek "Şimdiye kadar CHP'li Engin Özkoç'a samimi davrandım. Bazı şeyleri kendisinin samimice anlatmasını bekledim. Ancak olmadı. Bu nedenle; bu akşam saat 20.30'da Engin Özkoç'un ABD'de başka bir mekânda FETÖ firarisi Ahmet Said Kavurmacı ile görüntüsünü yayınlayacağım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bekiroğlu, "CHP'li Engin Özkoç'la firari Ahmet Sait Kavurmacı'nın ve diğer Fetulahçıların bu akşam saat 20.30'da görüntüsünü yayınlamadan önce Ahmet Said Kavurmacı'nın kim olduğuna bakalım. Bu mekâna iyi bak Engin Özkoç. Burası Washington DC. Daha önce ki videolarda masalarda oturulan mekândaydın ya 2014 yılında. Bu akşam senin bu mekândaki programa da ayrıca katıldığına dair 10 saniyelik görüntünü yayınlayacağım. Yanındaki kişi de firari Ahmet Said Kavurmacı" dedi.



CHP’li Engin Özkoç’un FETÖ firarisi Ahmet Said Kavurmacı ile görüntüsü ortaya çıktı
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