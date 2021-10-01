Necmettin Erbakan ve Oğuzhan Asiltürk'ün dava arkadaşlığı!

Bugün tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kayeden Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş'ün öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu.



Camiayı derinden üzen vefatın ardından Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan ile Oğuzhan Asiltürk'ün birlikte yürüdüğü yollar da gözlerde canlandı.



Siyasetin 'Oğuzhan Ağabey'inin', birlikte yol yürüdüğü dava arkadaşı Necmettin Erbakan'la tanışma hikayesi 1954 yılına dayanıyor.



İTÜ'DE NAMAZ KILARKEN TANIŞTILAR



1938 Malatya doğumlu olan Oğuzhan Asiltürki, İTÜ inşaat mezunudur. Necmettin Erbakan'la genç bir doçent olduğu 1954 yılında İTÜ'de namaz kılarken tanışan Asiltürk, siyaset hayatına da Milli Nizam Partisi'yle başlamıştır.







DAVA ARKADAŞI OLDULAR



Namazla başlayan dostluğun ardından dava arkadaşı olan iki isim, Milli Selamet Partisi'nin kurucuları arasında yer alırlar.







PARTİYİ BİRLİKTE KURDULAR



MSP'nin Genel Sekreter'liğini de yapan Asiltürk, Meclis'e ilk olarak 1973'te Ankara Milletvekili olarak girer.







HER ZAMAN SEVİLİP SAYGI DUYULDU



Erbakan'ın oldukça güvenerek seçtiği Oğuzhan Asiltürk, bugün Milli Görüş fikrini devam ettiren kesimlerce saygı duyulmaya devam eden ve oldukça sevilen bir isim olarak anılıyor.