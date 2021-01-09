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Meteoroloji saat vererek uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Güncel / 09 Ocak 2021 Cumartesi 09:17
Meteoroloji saat vererek uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.,

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

O İLLERE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beleniyor. Rüzgarın; güney, zamanla kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Göller Yöresi'nde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum çevrfelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -1°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 4°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

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