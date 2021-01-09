Meteoroloji saat vererek uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.,



HAVA SICAKLIĞI



Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Genellikle güney, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



O İLLERE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın; Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA



Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beleniyor. Rüzgarın; güney, zamanla kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 8°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı



İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?



Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı



SAKARYA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı



İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



MANİSA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Göller Yöresi'nde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



HATAY °C, 17°C

Parçalı bulutlu



ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum çevrfelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu



RİZE °C, 18°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 22°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, -1°C

Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu



VAN °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu