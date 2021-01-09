USD (Alış - Satış) : 7,35 - 7,36 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

Endonezya'dan kalkan yolcu uçağı düştü! 50'den fazla yolcu vardı...

Endonezya’da radardan kaybolan ve tüm irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Uçakta 50'den fazla yolcunun olduğu öğrenildi. Öte yandan denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Dünya / 09 Ocak 2021 Cumartesi 16:02
Endonezya'dan kalkan yolcu uçağı düştü! 50'den fazla yolcu vardı...

Endonezya merkezli Sriwijaya Air'in başkent Jakarta'dan kalkan SJ182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi uçağının kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu belirtilmişti. Gelen son dakika haberine göre; Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Uçakta 50'den fazla yolcunun olduğu öğrenildi.



10 BİN FEET İRTİFA KAYBETTİ

İnternet tabanlı, çevrimiçi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan Flightradar24'te yer alan verilere göre uçak kalkışından yaklaşık 4 dakika sonra 10 bin feet irtifa kaybetti.



İLK GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğu görüntüler yayınlandı Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.



2018'DE YAŞANAN KAZADA 189 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait 'JT 610' sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.




Endonezya

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı