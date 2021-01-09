Endonezya'dan kalkan yolcu uçağı düştü! 50'den fazla yolcu vardı...

Endonezya merkezli Sriwijaya Air'in başkent Jakarta'dan kalkan SJ182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi uçağının kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu belirtilmişti. Gelen son dakika haberine göre; Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Uçakta 50'den fazla yolcunun olduğu öğrenildi.







10 BİN FEET İRTİFA KAYBETTİ



İnternet tabanlı, çevrimiçi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan Flightradar24'te yer alan verilere göre uçak kalkışından yaklaşık 4 dakika sonra 10 bin feet irtifa kaybetti.







İLK GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI



Denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğu görüntüler yayınlandı Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.







2018'DE YAŞANAN KAZADA 189 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ



Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait 'JT 610' sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.









