CHP'li Başkan'dan bomba itiraf: İYİ Parti'nin varlığı bizim sayemizdedir

CHP'li Çanakkale Milletvekili Ülgür Gökhan'ın yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. CHP'li Başkan söz konusu videoda İP ile ilgili bomba bir itirafta bulunuyor.

'Varlığı bizim sayemizde'

Daha önce 15 milletvekilini 'emanet' vererek İP'e desteği ile onu TBMM'ye sokan CHP'nin Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın İP ile ilgili bomba itirafı şöyle: