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CHP'li Başkan'dan bomba itiraf: İYİ Parti'nin varlığı bizim sayemizdedir

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın İP ile ilgili bir itirafı sosyal medyayı salladı.

Siyaset / 07 Ocak 2021 Perşembe 23:03
CHP'li Başkan'dan bomba itiraf: İYİ Parti'nin varlığı bizim sayemizdedir

CHP'li Çanakkale Milletvekili Ülgür Gökhan'ın yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. CHP'li Başkan söz konusu videoda İP ile ilgili bomba bir itirafta bulunuyor.
 
'Varlığı bizim sayemizde'
Daha önce 15 milletvekilini 'emanet' vererek İP'e desteği ile onu TBMM'ye sokan CHP'nin Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın İP ile ilgili bomba itirafı şöyle:
 
"Bir şeyi hatırlatırım ki İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir."

HDP'de aynı şeyi söylemişti
Daha önce de HDP'li Fatma Kurtulan TBMM kürsüsündeki bir konuşmasında "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ye içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz" diye seslenmişti.

MilletvekiliCumhuriyet Halk Partisi

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