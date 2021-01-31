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ASELSAN üretti! Avrupa sıraya girdi! Sarp'tan tarihi başarı!

Türkiye savunma sanayideki milli başarısına her gün bir yenisini ekliyor. ASELSAN tarafından üretilen uzaktan komutalı silahlardan Sarp için Avrupa sıraya girdi. 2020 yılında ilk defa bir Avrupa ülkesine ihraç edilen Sarp’ı 6 ülke daha istiyor. Sarp içerdiği termal ve TV kameralar ile lazer mesafe bulucu sayesinde yüksek doğrulukta balistik çözüm üretiyor ve gece/gündüz koşullarında kullanılabiliyor.

Güncel / 31 Ocak 2021 Pazar 10:17
ASELSAN üretti! Avrupa sıraya girdi! Sarp'tan tarihi başarı!

ASELSAN, uzaktan komutalı silah sistemleri ürün ailesinde yer alan Sarp üretiminde önemli bir başarı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, ilk kez 2011 yılındaki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen Sarp Silah Sistemi geçen sürede Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen projelerde farklı platformlara entegre edildi. Sarp, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde başarıyla görev yapıyor.

Yüksek adetli seri üretim sözleşmeleri ile sadece yurt içinde değil, yurt dışında da birçok ülkede kullanılan Sarp, 10'uncu yaşında 3 bininci üretim sayısına ulaştı.

ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ'nin devreye girmesiyle Sarp ve uzaktan komutalı silah sistemleri alanında çok daha etkin çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Uzaktan komuta ve stabilizasyon özelliğiyle öne çıkan Sarp, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da ASELSAN'ı başarı ile temsil ediyor. 2020 yılında ilk defa bir Avrupa ülkesine ihraç edilmesiyle Sarp'ın hizmet verdiği ülke sayısı 6'ya çıktı.

ASELSAN, Sarp ve uzaktan komutalı silah sistemleri ailesinin diğer üyeleriyle 20 ülkede hizmet vermeye ve bu alanda dünyadaki 3 lider firmadan biri olmaya devam ediyor.

Kara platformlarında yüksek isabet oranı sağlayan Sarp, küçük ve orta kalibre silahlar için geliştirildi. Etkin atış gücünü, hassas keşif yeteneğiyle birleştiren Sarp sistemi hafif ve düşük profil tareti sayesinde, hem taktik kara araçlarında hava ve kara tehditlerine karşı hem de yerleşim bölgelerinde, sabit tesislerde asimetrik tehditlere karşı kullanılabiliyor.

Sarp içerdiği termal ve TV kameralar ile lazer mesafe bulucu sayesinde yüksek doğrulukta balistik çözüm üretiyor ve gece/gündüz koşullarında kullanılabiliyor. Bu özelliklerinin yanı sıra atış hattı ve görüş hattı stabilizasyonu, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik algoritmalara sahip olan Sarp, hareket halinde de yüksek hassasiyette atış ve yönlendirme yapabiliyor.

SİLAH SEÇENEKLERİ
12.7mm Makinalı Tüfek

7.62mm Makinalı Tüfek

40mm Otomatik Bomba Atar

MÜHİMMAT KAPASİTESİ

400 adet (12.7mm)

1000 adet (7.62mm)

96 adet (40mm)

Ağırlık ve Boyutlar

Platform üstü: <165kg (zırh, silah ve mühimmat hariç)

Platform altı: <50kg

Yükseklik: <70cm

Hareket Limitleri

Yükseliş : -30°/+60°

Yan : nx360°

Maksimum Taret Hızı

Yükseliş : >60°/sn

Yan : >60°/sn

Maksimum Taret İvmelenmesi

Yükseliş : >90°/sn2

Yan : >90°/sn2

DİĞER ÖZELLİKLER

Hareket halinde ve hareketli hedeflere atış

Gece/gündüz görüş

Otomatik hedef takibi

Balistik hesaplama

Mesafe ölçme

Bilgisayar tabanlı atış kontrol fonksiyonları

Mühimmat sonu uyarısı

Manuel kullanım

Çevresel koşullar için MIL-STD-810F ile uyum

EMI/EMC için MIL-STD-461E ile uyum

Harici sensörler ve komuta kontrol sistemleri ile entegrasyon

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