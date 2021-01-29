Melih Gökçek Yavaş'ın belediyesi kaynıyor' diyerek duyurdu!

Daha öncede yaptığı programlarla adeta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın korkulu rüyası haline gelen, Melih Gökçek bu sefer de belediye içindeki Yavaş karşı yaşanan rahatsızlıklara değindi.



'TAMAMINA YAKINI İYİ PARTİLİ'



Gökçek sosyal medyadan yaptığı açıklamada; 'Mansur Belediyesi kaynıyor. 6500 kişi işe alındı. Alınanlarda iki kişi söz sahibi; Birincisi Mansur'un kendisi, ikincisi Yüksel Arslan. Yüksel Arslan ilk seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili adayı dolayısıyla Arslan'ın işe aldığı elemanların tamamına yakını İYİ Partili yerini garantiliyor.' ifadelerini kullandı.



İşte o bomba paylaşım;







