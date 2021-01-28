USD (Alış - Satış) : 7,35 - 7,37 EURO (Alış - Satış) : 8,93 - 8,94

CHP'deki tecavüz skandalı büyüyor! 'Seçim çalışması var' diyerek tecavüz etmiş

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) taciz ve tecavüz skandalları gittikçe büyüyor. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız tarafından tecavüze, saldırıya uğrayan ve ardından hamile kalıp bebeğini düşürdüğünü söyleyen uğrayan Nurcan Y. isimli kadının 'seçim çalışması var' denilerek kandırıldığı ortaya çıktı.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 08:52
CHP'deki tecavüz skandalı büyüyor! 'Seçim çalışması var' diyerek tecavüz etmiş

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) taciz ve tecavüz skandalları gittikçe büyüyor. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız tarafından tecavüze, saldırıya uğrayan ve ardından hamile kalıp bebeğini düşürdüğünü söyleyen uğrayan Nurcan Y. isimli kadının 'seçim çalışması var' denilerek kandırıldığı ortaya çıktı.



Tüyler ürperten iddialar, tanık ifadeleriyle de doğrulandı.

DAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ZORLA BİRLİKTE OLDU

Nurcan Y.'nin annesi Fatma Y., Kenan Yıldız'ın kızını seçim çalışması bahanesiyle dağ evine götürüp, zorla birlikte olduğunu duyduğunu belirtirken, mağdurun eniştesi Erhan T. de seçim çalışması bahanesiyle baldızının kandırıldığını ileri sürdü. İşte tanıkların anlattıkları:



BORCA DA SOKMUŞ

Mağdur kadının annesi Fatma Y.: Her defasında Kenan Yıldız kızımla bir ilişkisinin olmadığını söyleyip konuyu kapatmaya çalıştı. 'CHP'nin seçim çalışması var' diyerek Korkuteli'nde bir dağ evinde kızımla zorla birlikte olduğunu duydum. Dağ evinde kızıma fiziksel ve psikolojik baskı yapmış, sonra kızımı borca sokmuş, şimdi de her şeyi inkar ediyor. Herkese rezil olduk, herkes ikisinin olayını konuşuyor.



TEHDİT VE HAKARET

Mağdurun eniştesi Erhan T: Baldızım, CHP Aksu İlçe Başkanlığı'nda çaycı olarak işe başladı. Kenan Yıldız, baldızımla CHP'nin seçim çalışması bahanesiyle sürekli gezmeye başladı. Sürekli seçim çalışması sebebiyle kandırarak baldızımı evden alıp, bilmediğimiz yerlere götürüyordu. Kenan Yıldız'ın baldızıma zorla şiddet uygulayarak sahip olduğunu düşünüyorum.



Son iki yıldır maddi manevi olarak baldızım yıprandı, sürekli telefondan baldızıma tehdit ve hakaretlerde bulunuyor. Parti yönetimi bu durumu biliyor. Parti tarafından bize herhangi bir cevap verilmedi.



"NURCAN BENİM BACIM"

Tanık olarak dinlenen Nurcan Y.'nin ablası Şerife T.: Aksu halkından 'Kenan Yıldız ile Nurcan'ın ilişkisi var' şeklinde sözler duyunca Kenan Yıldız'ı uyardım. Kenan da bana 'Nurcan benim bacım' diyerek öyle şeyler olmayacağını söyledi. Ben de onun bu sözlerine inandım. Bize 'Seçim çalışması yapıyoruz' dedi, ben il ve ilçe belediyelerini telefondan aradım ve bana herhangi bir seçim çalışması olmadığını belirttiler.

Cumhuriyet Halk Partisi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement