CHP'deki tecavüz skandalı büyüyor! 'Seçim çalışması var' diyerek tecavüz etmiş

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) taciz ve tecavüz skandalları gittikçe büyüyor. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız tarafından tecavüze, saldırıya uğrayan ve ardından hamile kalıp bebeğini düşürdüğünü söyleyen uğrayan Nurcan Y. isimli kadının 'seçim çalışması var' denilerek kandırıldığı ortaya çıktı.







Tüyler ürperten iddialar, tanık ifadeleriyle de doğrulandı.



DAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ZORLA BİRLİKTE OLDU



Nurcan Y.'nin annesi Fatma Y., Kenan Yıldız'ın kızını seçim çalışması bahanesiyle dağ evine götürüp, zorla birlikte olduğunu duyduğunu belirtirken, mağdurun eniştesi Erhan T. de seçim çalışması bahanesiyle baldızının kandırıldığını ileri sürdü. İşte tanıkların anlattıkları:







BORCA DA SOKMUŞ



Mağdur kadının annesi Fatma Y.: Her defasında Kenan Yıldız kızımla bir ilişkisinin olmadığını söyleyip konuyu kapatmaya çalıştı. 'CHP'nin seçim çalışması var' diyerek Korkuteli'nde bir dağ evinde kızımla zorla birlikte olduğunu duydum. Dağ evinde kızıma fiziksel ve psikolojik baskı yapmış, sonra kızımı borca sokmuş, şimdi de her şeyi inkar ediyor. Herkese rezil olduk, herkes ikisinin olayını konuşuyor.







TEHDİT VE HAKARET



Mağdurun eniştesi Erhan T: Baldızım, CHP Aksu İlçe Başkanlığı'nda çaycı olarak işe başladı. Kenan Yıldız, baldızımla CHP'nin seçim çalışması bahanesiyle sürekli gezmeye başladı. Sürekli seçim çalışması sebebiyle kandırarak baldızımı evden alıp, bilmediğimiz yerlere götürüyordu. Kenan Yıldız'ın baldızıma zorla şiddet uygulayarak sahip olduğunu düşünüyorum.







Son iki yıldır maddi manevi olarak baldızım yıprandı, sürekli telefondan baldızıma tehdit ve hakaretlerde bulunuyor. Parti yönetimi bu durumu biliyor. Parti tarafından bize herhangi bir cevap verilmedi.







"NURCAN BENİM BACIM"



Tanık olarak dinlenen Nurcan Y.'nin ablası Şerife T.: Aksu halkından 'Kenan Yıldız ile Nurcan'ın ilişkisi var' şeklinde sözler duyunca Kenan Yıldız'ı uyardım. Kenan da bana 'Nurcan benim bacım' diyerek öyle şeyler olmayacağını söyledi. Ben de onun bu sözlerine inandım. Bize 'Seçim çalışması yapıyoruz' dedi, ben il ve ilçe belediyelerini telefondan aradım ve bana herhangi bir seçim çalışması olmadığını belirttiler.



