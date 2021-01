Zeliha Nine'den Mehmetçik'in yüreğini ısıtan hediye!

117 yaşında Zeliha Nine'nin (Zeliha Barlas) ördüğü 115 çift yün çorap, Şırnak'ta zorlu kış şartlarında vatan nöbetini sürdüren Mehmetçiğe ulaştı.



MEHMETÇİK VATAN NÖBETİNDE

Şırnak'ın Şenoba beldesinde bulunan ve Irak sınır hattında yer alan 48. Hudut Tugayı 1. Hudut Bölüğü Kureşin Tepe Üs Bölgesinde görev yapan 'Hudut Kartalları', hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 8, gece de 15 dereceye kadar düştüğü bölgede son teknolojik donanımlar, el tetikte, göz sınırda nöbet tutuyor.



Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan Zeliha Barlas'ın 100'ü aşkın yaşına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde el emeği göz nuru ile ördüğü rengarenk 115 çift yün çorap ve duygularını aktardığı mektubun bulunduğu paket, Kureşin Tepe Üs Bölgesindeki askerlere ulaştırıldı.



Burada askerlere hitap eden birlik komutanı, 'Sizlere güzel bir haberim var. Zeliha ninemizin zorlu şartlarda görev yapan siz kahraman Mehmetçik için emek vererek, ilmek ilmek dualarla ördüğü çoraplar ve duygularını dile getirdiği mektup, üs bölgemize ulaşmıştır. Ninemize bu kıymetli hediyelerinden dolayı hepinizin adına teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum.' dedi.



Paketi açan askerler, çorapları gördüğünde, kendilerine gönderilen not ve mektubu okuduğunda duygulu anlar yaşadı.



Zeliha ninenin yazdığı not, birlik komutanı tarafından askerlere okundu.



'AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN'

Barlas notunda, 'Bu mütevazı çorapları Zeliha Barlas nineniz, düşmana korku, dosta güven, mazlumlara sevinç veren, övüncümüz, gururumuz Peygamber ocağı ordumuz Mehmetlere minnet, şükran duyguları ve dualarıyla hediye etmiştir.' ifadesini kullandı.



Bir de mektup yazan Zeliha nine şunları kaydetti:



'Asker evlatlarım! Sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Ne mutlu sizlere Peygamber ocağında görev yapıyorsunuz. Vatan nöbetlerinizle bizler rahat nefes alıyoruz. Size minnettarız. Gönderdiğim bu mütevazı çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerde oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ama şunu bilin ki besmele ve dua ile ördüm. Allah sizlere halisane vatan hizmeti nasip etsin. Bu çok değerli bir görev. Vatan olmadan yaşayamayız, özgür kalamayız. Bunun içindir ki vatanımız, dinimiz, özgürlüğümüz birbirinden ayrılamaz bir bütün gibidir. Onlara toz bile kondurtmayız, elhamdülillah. Zeliha nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin. Beni de duanızda bir defa olsun hatırlayınız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. 100 yaşını aşmış Zeliha nineniz.'



Daha sonra yün çorapları giyen Mehmetçik, çetin kış koşullarının yaşandığı bölgede terör örgütü mensuplarına karşı arazi arama tarama faaliyeti sürdürdü.



'HEM AYAKLARIMIZI HEM YÜREĞİMİZİ ISITTIN'

Arama tarama faaliyeti sırasında Zeliha nineye teşekkürlerini ileten Mehmetçiklerden biri, duygularını şöyle ifade etti:



'Sevgili ninem, dualarınla örüp gönderdiğin çorapları aldım, mektubunu okudum. Hem ayaklarımızı hem de yüreğimizi ısıttın. Duaların ve güzel dileklerin için teşekkür eder ellerinden öperim.'



Daha sonra askerler hep bir ağızdan 'Ordu millet el ele, Mehmetçik'ten ninemize sevgilerle.' mesajını iletti.



BAKANLIK SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Zeliha Nine'ye teşekkür etti.



Yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:

117 yaşındaki Yalovalı Zeliha ninemizin 115 çift çorabı, zorlu kış şartlarında görev yapan Şırnak Kureşin Tepe Üs Bölgemizdeki Mehmetçiklerimize ulaştı. Çorapları giyen Mehmetçiklerimiz arazide keşif, gözetleme ve dinleme faaliyeti için operasyona çıktı.



Mehmetçiklerimiz, Zeliha ninemizin yüreklerini ısıtan mektubunu da okuyarak ona Şırnak'ın zorlu arazilerinden mesajlar gönderdi. Zeliha ninemize bir kez daha teşekkür ediyor, ellerinden öpüyoruz. Allah sağlıklı ve mutlu uzun ömürler versin.