AB'den veri kuralları ihlali nedeniyle WhatsApp'a 50 milyon euroluk para cezası hazırlığı!



Türkiye'de uygulayacağını duyurduğu veri politikasının ardından tepki çeken WhatsApp şimdilik geri adım atmış ve güncellemeyi ertelediğini duyurmuştu.



AB'nin veri kuralları ihlali nedeniyle WhatsApp'a para cezası hazırlığında olduğu öğrenildi.



50 MİLYON AVROLUK CEZA



WhatsApp'ın, Avrupa Birliği (AB) veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 milyon euroya varan para cezasına çarptırılabileceği bildirildi.



Politico'nun internet sitesinde çıkan yazıda, WhatsApp'ın Avrupa'daki merkezinin yer aldığı İrlanda'da bulunan veri koruma kurumunun şirketin kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini sürdürdüğü kaydedildi.



VERİLERİN FACEBOOK İLE PAYLAŞILMASI



İncelemenin, WhatsApp uygulamasının kişisel verilerin Facebook ile paylaşılması konusunda hatalar yaptığı ve Avrupa'daki kullanıcıları bu konuda gerekli biçimde bilgilendirmediği için başlatıldığı anımsatılan haberde, bunun AB çapında 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) aykırı olduğu belirtildi.





Haberde, şirkete verilecek ceza konusunda İrlanda Veri Koruma Kurumunun AB üyesi diğer ülkelerdeki ilgili mercilerle görüşmelerde bulunduğu, WhatsApp'ın AB kişisel veri kurallarındaki şeffaflık şartlarını ihlalden ötürü 30 ile 50 milyon avro arasında para cezası ile karşılaşabileceği ifade edildi.



BU YIL İÇİNDE AÇIKLANACAK



AB veri düzenleyicilerinin kararı ile birlikte WhatsApp'ın kişisel verileri kullanış biçimini de değiştirmesi gerekeceğine dikkat çekilen haberde, söz konusu para cezasının bu yıl içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.



FACEBOOK KAYNAĞI AYIRDI



Haberde, Facebook'un finansal raporlarında WhatsApp'a gelebilecek para cezası için 77,5 milyon avroluk bir kaynak ayırdığına dikkat çekildi.



TÜRKİYE'DE TEPKİ ÇEKTİ



WhatsApp uygulayacağını duyurduğu veri politikası ile Türkiye'de büyük tepki çekti. Vatandaşlar Başta BiP olmak üzere alternatif uygulamalara yönelince WhatsApp'tan yeni bir açıklama geldi ve güncellemeyi erteledikleri duyuruldu.



'KİMSENİN HESABI ASKIYA ALINMAYACAK'



Şirketten yapılan açıklamada 'Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek' ifadelerine yer verildi. Mayıs ayında yeni bir iş planı hazırlanacağı bildirildi.



WhatsApp'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Son güncellememizde ne kadar kafa karışıklığı olduğunu pek çok kişiden duyduk. Endişeye neden olan birçok yanlış bilgi var ve herkesin ilkelerimizi ve gerçekleri anlamasına yardımcı olmak istiyoruz.



WhatsApp basit bir fikir üzerine inşa edildi: Arkadaşlarınız ve ailenizle paylaştığınız şeyler aranızda kalır. Bu, kişisel görüşmelerinizi her zaman uçtan uca şifreleme ile koruyacağımız anlamına gelir, böylece ne WhatsApp ne de Facebook bu özel mesajları göremez. Bu nedenle, herkesin mesajlaştığı veya aradığı kişilere ilişkin kayıt tutmuyoruz. Paylaşılan konumunuzu da göremeyiz ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmayız.



Bu güncellemelerle bunların hiçbiri değişmiyor. Bunun yerine, güncelleme, insanların WhatsApp üzerinden bir işletmeye mesaj göndermesi gereken yeni seçenekleri içeriyor ve verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyor. Bugün herkes WhatsApp'ta bir işletmeyle alışveriş yapmasa da, gelecekte daha fazla insanın bunu tercih edeceğini ve insanların bu hizmetlerden haberdar olması önemli. Bu güncelleme, Facebook ile veri paylaşma yeteneğimizi genişletmez.



'8 ŞUBAT'TA HİÇ KİMSENİN HESABI ASKIYA ALINMAYACAK '



Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek.



'15 MAYIS'TA YENİ İŞ SEÇENEKLERİ...'



Ayrıca, WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri temizlemek için daha çok şey yapacağız. Ardından, 15 Mayıs'ta yeni iş seçenekleri sunulmadan önce, politikayı kendi hızlarında gözden geçirmek için insanlara kademeli olarak gideceğiz.



WhatsApp, dünyanın dört bir yanındaki insanlara uçtan uca şifreleme getirilmesine yardımcı oldu ve bu güvenlik teknolojisini şimdi ve gelecekte savunmaya kararlıyız. Bize ulaşan herkese ve gerçeklerin yayılmasına ve söylentileri durdurmasına yardımcı olan pek çok kişiye teşekkür ederiz. WhatsApp'ı özel iletişim kurmanın en iyi yolu yapmak için sahip olduğumuz her şeyi koymaya devam edeceğiz.'