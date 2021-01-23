İYİ Partili Bahadır Erdem, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı: Serbest bırakılması lazım

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, katıldığı bir televizyon programında, terörden tutuklu yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi.



Türk yargısının verdiği kararları görmezden gelen Erdem, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlara da sahip çıkmayı ihmal etmedi. İYİ Partili Erdem, 'Ben hukukçu olarak diyorum ki; AİHM bir karar verdiyse, sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Demirtaş'ın serbest bırakılması lazım. Çünkü sözleşme bunu söylüyor' dedi.



HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütüne destek ve 6-8 Ekim olaylarının baş sorumlusu olarak yargılanıyor.



İYİ PARTİ'DEN BİRBİRİYLE ÇELİŞEN AÇIKLAMALAR



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile ittifak için 'Bizim HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil.' ifadesini kullanmıştı. Ancak Bahadır Erdem'in söz konusu açıklamaları, İYİ Parti'de HDP'ye karşı olan farklı bakış açılarını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.



SEÇİMLERDE 'ÖRTÜLÜ İTTİFAK' YAPTILAR



İYİ Parti ve HDP, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Yerel Seçimler'de örtülü ittifak yapmıştı. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, 'Dün bize aracı gönderen, 'kiminle nasıl çalışalım?' diye fikrimizi merak eden bir siyasi parti bugün bize koordinat biçemez' ifadeleriyle gizli ittifakı gün yüzüne çıkarmıştı.



