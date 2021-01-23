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Devletin hizmetini görmeyen Sözcü yazarı Rahmi Turan CHP'li Belediye'nin PR'ını yaptı

Devletin maske ve dezenfektan üretimi konusundaki başarısını görmezden gelen Sözcü yazarı Rahmi Turan, maske ve dezenfektan üretiminde sıkıntı olduğuna dair algı yaparken CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin üretime başladığını söyleyip 'sahte kahraman' ilan etti.

Siyaset / 23 Ocak 2021 Cumartesi 18:22
Devletin hizmetini görmeyen Sözcü yazarı Rahmi Turan CHP'li Belediye'nin PR'ını yaptı

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Türkiye’de rahat bir şekilde ulaşılan maske ve dezenfektanla ilgili ‘sıkıntı yaşanıyor’ şeklinde algı yaparken CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin üretim yaptığını söyleyerek ‘sahte kahraman’ bulmaya çalışıyor.
 
Sözcü yazarı Rahmi Turan bugünkü köşe yazısında CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin PR’ını yapmaya çalıştı.
 
Türkiye'de maske ve dezenfektan üretimi
Koronavirüs salgınından itibaren Türkiye’de çok sayıda maske ve dezenfektan üretimi yapıldı. Vatandaşların rahatlıkla ulaşabildiği maske ve dezenfektanların Avrupa’ya ve birçok ülkeye de ihracatı yapıldı. Hükümetin bu başarısını görmezden gelen zihniyet ise ülkede maske ve dezenfektan sıkıntısı yaşanıyor algısını yaparken ‘sahte kahramanlar’ ilan etmeye başladı.
 
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin PR'ını yapmaya çalıştı
Rahmi Turan, temini marketlerde ve eczanelerde kolay bir şekilde sağlanan hatta valiliğin tüm iş yerlerine ücretsiz dağıttığı maske ve dezenfektanların üretiminde sanki aksama varmış gibi bir bakış açısıyla gördü.
 
Turan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin ‘olmayan sıkıntıyı’ gidermek için maske ve dezenfektan üretmeye başladığını söyleyerek CHP’li belediyenin PR’ını yapmaya çalıştı. Cumhurbaşkanlığı tarafından salgın başında evlere tek tek gönderilen maske ve dezenfektanları da görmeyerek devletin üretim başarısına üç maymun olan Turan, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı ‘kahraman’ ilan etti.
 
Yazısında CHP’li Başkan Rıza Akpolat’ın “Beşiktaş'ta hiçbir komşumuzun maske ve dezenfektana erişiminde sıkıntı yaşamaması için biz de üretime başladık, ihtiyaçları olduğunda tüm Beşiktaş halkına dağıtacağız” sözlerine yer veren Turan, diğer belediyelerin de örnek alması tavsiyesinde bulundu.

Beşiktaş

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