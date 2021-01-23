10 yaşındaki çocuğun ölümünün ardından İtalya'dan TikTok’a uyarı

İtalya'nın Palermo kentinde video paylaşım ağı TikTok'ta 'blackout challange' adlı nefessiz kalma meydan okumasına katıldığı belirtilen ve boğazına doladığı kemerle boğulmuş halde bulunan 10 yaşındaki kız çocuğu yetkilileri harekete geçirdi.



'Hesapları engelleyin' talimatı



İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), TikTok'a yaşı kesin olarak belirlenemeyen kullanıcılara ait hesapların engellenmesi talimatı verdi. GPDP, talimatın 15 Şubat'a kadar geçerli olduğu, sonrasında değerlendirme yapılacağını ifade etti.



İtalyan savcılar soruşturma başlattı



Ülke gündemine oturan olayın ardından İtalyan savcılar da kız çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. TikTok tarafından yapılan açıklamada, 'TikTok topluluğunun güvenliği bizim önceliğimizdir. Yetkili makamların soruşturmalarında iş birliği yapmak için hazırız' denildi.



TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede



Reddit'te bir kullanıcı TikTok'un topladığı verileri 'tersine mühendislik' yaparak elde etti. Twitter'da rutherford1 adlı kullanıcının çevirdiği detaylar tüyler ürpertici. TikTok'un yaptıkları diğer teknoloji şirketlerinden çok daha tehlikeli. Uygulamayı yüklediğiniz an her şeyinize ulaşabiliyorlar.

