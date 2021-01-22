İşte ihanet ağının yandaş medyası!

Türkiye'de medyanın baskı altında olduğunu iddia ederek ülkemiz aleyhine kara propaganda yürütenler büyük bir manipülasyona da imza atıyor. Ülkemizdeki basın özgürlüğünü istismar eden onlarca sözde medya organı, aleni bir şekilde yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunan terör örgütlerinin propagandasını yapıyor. Birçoğu da marjinal sol örgütlerin propaganda merkezi gibi çalışırken, yurt dışı menşeili medya kuruluşları ise dezenformasyon içerikli bilgilerin yayılması görevini üstleniyor.



FETÖ ve PKK propagandası yapıyorlar



Son 18 yılda insan hakları, demokrasi ve basın özgürlüğü noktasında çağ atlayan Türkiye'yi karalamak adına medyanın tek ses olduğunu dile getirenler aleni bir şekilde yalan söylüyor. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ ve senelerdir ülkemizi bölmeye çalışan PKK başta olmak üzere anayasal düzene düşman birçok marijinal sol örgüt, devletimize hedef alan yayınlarını halen sürdürüyor.



Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını iddia edenlerin temel amacının, bu kirli manzarayı gizlemek olduğu söyleniyor. MoonStar TV, Fikiryol, Ahval, T24, Haberdar, Yüksel TV, Fersude, Bold, V-10 ve İklim Haber isimli şer odakları FETÖ'yü merkeze alan lehte haberleriyle biliniyor. Basın özgürlüğü kavramını istismar eden bu ihanet şebekeleri, ülkemizi hedef almaktan çekinmiyor.



Skandalların boyutu bu kadarla da sınırlı kalmıyor.



Bunlar da anayasal düzene düşmanlar



21 adet yayın organı HDP/PKK çizgisini savunan yayınlar yapıyor. Bianet, Artıgerçek, FıratNews, ANFNews, Journaltr, Politika, Özgürüz, İleri Haber, dokuz8 Haber, Yolculuk, Yeni Yaşam, Gazete Kritik, Mezopotamya Ajans, R, Mediadiem, M, Politika, Nebula, 23 Derece, Duvar, THA, Umut Gazetesi de terör örgütü PKK lehine ajans çalışmaları yürütüyor. 9 medya organı ise terör örgütü DHKP-C başta olmak üzere her türlü illegal sol örgütün propagandasını yapmaktan çekinmiyor. Basın özgürlüğü adıyla anayasal düzene düşmanlık besleyen sözde medya organları ise şunlar: Evrensel, Tele1, Birgün, Sol Haber, İleri TV, Daktilo1984, KRT, Sendika.org, Umut Gazetesi.



Basın özgürlüğü bahane, ihanet şahane!



Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını iddia edenler, yurt dışı menşeili yayın organlarını en fazla barındıran ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini ise ısrarla görmezden geliyor.



Independent Turkish, İngiltere ve Suud sermayesiyle finanse ediliyor. Sputnik TR'yi Rusya, BBC Türkçe'yi İngiltere, DW Türkçe'yi Almanya, Fox ve Amerika'nın Sesi'ni ise ABD sermayesi sübvanse ediyor. K24 ve Rudaw ise Kuzey Irak'tan beslenirken, Euro News ise FETÖ tarafından destekleniyor.



Diğer yandan; başını Sözcü, Cumhuriyet, Halk TV ve Odatv'nin çektiği medya organları ise hakaret ve iftiralara dayalı manipülatif/provokatif yayınları ile alenen CHP ve yandaşlarına çalışıyor.





