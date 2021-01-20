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TBMM Başkanı Şentop Kovid-19 aşısı sonrası açıkladı! 142 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı. Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olduktan sonra önemli açıklamalarda bulunun TBMM Başkan Mustafa Şentop "Bugüne kadar 142 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi. dedi

Güncel / 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:06
TBMM Başkanı Şentop Kovid-19 aşısı sonrası açıkladı! 142 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı oldu. Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Şentop, 584 milletvekilinden 142'sinde hastalık tespiti yapıldığını belirterek, 'Bu tablo dikkate alındığında; milletvekillerimizin, öncelikli aşılanması gerekenler arasında olduğunu düşünüyorum' dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aşı yaptırdığı Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı oldu. Aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Şentop, 'Az önce aşı oldum. Aşıdan sonra doktorlarımızın tavsiyesi üzerine 15 dakika kadar hastanede bekledik. Türkiye hızlı bir şekilde aşılama kampanyası sürdürüyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde 2'nci grup aşı gelecek. Ben herkese aşıyı tavsiye ediyorum. Yapılan çalışmalar aşılamanın faydalı olduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde mutlaka bütün vatandaşlarımız aşı olmalıdır' dedi.



'142 MİLLETVEKİLİNDE VAKA TESPİT EDİLDİ'

Şentop, milletvekillerinin aşılanmasıyla ilgili de Sağlık Bakanlığının bir programlaması olduğunu belirterek, 'Türkiye'deki milletvekilleri arasında, genel salgına oranla 10 kata yakın yüksek hastalığa yakalanma durumu var. Türkiye genelinde dün itibarıyla açıklanan toplam vaka sayısı nüfusumuzun yüzde 2,89'una tekabül ediyor. Meclis'te 584 milletvekili var, resmi olarak bize gelen bilgilere göre 142 milletvekilinde vaka tespiti yapılmış. Bunun milletvekilleri içindeki oranına bakarsak yüzde 24 oranında. Arkadaşlarımız Meclis'te hem yoğun ve yakın çalışma mecburiyeti içinde hem de seçim bölgelerinde çalışmalar yürütüyorlar. Oralardan almış oldukları virüsü Meclis'te diğer milletvekillerine taşıma ihtimalleri de var. Bu tablo dikkate alındığında; milletvekillerimizin, öncelikli aşılanması gerekenler arasında olduğunu düşünüyorum' diye konuştu. Şentop, yeni dönemde Meclis'te koronavirüse karşı gerekli önlemlerin de alındığını kaydetti.

'VATANDAŞLARIMIZI AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Ayrıca Twitter hesabından açıklamada bulunan Şentop, 'Şu ana kadar bir milyona yakın vatandaşımız ilk doz aşısını oldu. Ben de bugün aşı oldum. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında, kendilerini ve yakınlarını, dostlarını daha iyi koruyabilmek için, bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

MilletvekiliMustafa ŞentopRecep Tayyip Erdoğan

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