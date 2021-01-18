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Dışişleri Bakanlığı'ndan İslam'ı hedef alan Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'a sert tepki

Son dakika haberi... Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos skandal sözlerle İslam'ı hedef aldı. "İslam’ın bir din olmadığını" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu" iddia ederek haddini aşan ifadeler kullandı. Başpiskopos Ieronimos'a Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Yapılan açıklamada "İslam dinine ilişkin haddini bilmez ifadelerini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Siyaset / 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:49
Dışişleri Bakanlığı'ndan İslam'ı hedef alan Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'a sert tepki

Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos skandal sözlerle İslam'ı hedef aldı.
 
Ieronimos "İslam'ın bir din olmadığını" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu" iddia ederek haddini aşan ifadeler kullandı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
 
"HADDİNİ BİLMEZ İFADELERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'un bir televizyon kanalına verdiği mülakatta sarf ettiği, İslam dinine ilişkin haddini bilmez ifadelerini şiddetle kınıyoruz.
 
Yüce dinimiz İslam, farklı din ve medeniyetlerin birarada yaşamasını temin eden bir hoşgörü anlayışını ve merhameti temel alan bir barış dinidir.
 
Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu küresel salgın koşullarında, herkesin karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamının geliştirilmesi yönünde çaba harcaması gerekirken kutsal dinimize dil uzatılması esef vericidir.
"NİFAK TOHUMLARI EKMELERİ İBRET VERİCİDİR"
Barışa hizmet etmesi gereken din adamlarının bu tür mesnetsiz ifadelerle toplumlara nifak tohumları ekmeleri ibret vericidir.
 
TALİHSİZLİK
Başpiskopos'un toplumu İslam'a karşı düşmanlık ve şiddete sevk etmekte olan bu kışkırtıcı ifadeleri, aynı zamanda İslamofobi'nin ulaştığı korkutucu seviyeyi de göstermektedir.

Yunanistan

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