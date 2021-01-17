AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Saadet Partisi Canan Kaftancıoğlu'nun olduğu yerde olmamalı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, katıldığı bir televizyon programında CHP ile ittifak içerisinde olan Saadet Partisi'nin Canan Kaftancıoğlu'nun yanında olmaması gerektiğini söyleyerek, 'Bu Milli Görüş'e haksızlık, Erbakan Hoca'ya haksızlıktır' ifadelerini kullandı.