HDP'li Leyla Güven’in PKK desteği terör örgütünden ele geçen raporlarla doğrulandı! Örgüte bakın nasıl 'moral' vermiş!

Bulduğu her fırsatta terör örgütü PKK/KCK hakkında övücü söylemlerde bulunan ve dağa katılımları destekleyen açıklamalar yapan, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan ve 22 Aralık 2020 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulan Leyla Güven'in kışkırtıcı açıklamaları terör örgütünden ele geçen raporlarla doğrulandı.



GABAR'DA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN YAZIKLARI RAPORLAR ELE GEÇTİ

Yeni yılın ilk günlerinde Şırnak İl jandarma Komutanlığınca Gabar'da Yıldırım operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonun sonucunu ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından '2021'de kahramanlarımız Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi, inlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin' diyerek paylaştı.







5 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yürütülen arama tarama faaliyetlerinde turuncu kategorideki Fırat Şah kod adlı İbrahim İldeniz, Serhildan Cudi kod adlı Muhammet Şirin Anakin, Mervan Kerkük kod adlı Zana Hazi adlı teröristlerin yazdığı 'Botan saha komutanlığına bireysel yoğunlaşma raporumdur' adlı raporlar ele geçirildi.



HUZURSUZ OLAN ÖRGÜT MENSUPLARI LEYLA GÜVEN'DEN YÜZ BULDU

Teröristlerin, moral ve motivasyon kaybı yaşayan örgüt mensuplarının durumu hakkında üst yöneticilerine hitaben yazdıkları raporlarda, örgütün operasyonlarla iyice köşeye sıkıştığı ifade ediliyor. Raporlarda, örgütün varlığını sürdürebilmek ve huzursuz olan teröristleri örgüt içerisinde bir arada tutmak için HDP milletvekili Leyla Güven'in nasıl devreye girdiği anlatılıyor.



Teröristler tarafından bizzat el yazısıyla yazılan raporlarda, Leyla Güven'in milletvekili olduğu dönemde başlattığı ölüm orucu eyleminin teröristlerde olumlu etki yarattığı ve teröristlerin 2019 yılına daha moralli başlamalarını sağladığı açıkça ifade ediliyor.