USD (Alış - Satış) : 7,43 - 7,44 EURO (Alış - Satış) : 9,06 - 9,07

Skandal sonrası Signal'in kurucusundan WhatsApp itirafı!

WhatsApp'ın kullanıcılarına dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı ciddi oranda artan Signal'in kurucularından Brian Acton, yeni açıklamalarda bulundu.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 13:41
Skandal sonrası Signal'in kurucusundan WhatsApp itirafı!

WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı. O uygulamalardan birisi olan Signal'i kuran isim Brian Acton ise oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.

2014 yılında rekor fiyata WhatsApp’ı Facebook’a satan uygulamanın kurucusu Brian Acton, 2017 yılında Zuckerber yönetimi ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle istifa etmişti.

İlerleyen aylarda Signal'ı kuran Acton Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının ardından ‘delete Facebook’ (Facebook’u silin) kampanyasına destek vermişti.

Acton ve kurucusu olduğu Signal son günlerde yine gündemde. Bunda kuşkusuz WhatsApp'ın kullanıcılarına dikte ettiği değişiklik kararı ve Elon Musk'ın takipçilerine Signal kullanmayı tavsiye etmesinin büyük payı var.

Son bir haftada 18 milyona yakın yeni kullanıcı kazanan Signal hakkında konuşan Acton'dan ilginç bir açıklama geldi. Acton Signal'in WhatsApp'ın yerini almasını beklemediğini açıkladı. Acton'a göre, insanlar sevdikleriyle haberleşmek için Signal ve benzeri uygulamaları kullanacak.

Ancak 2 milyara yakın kullanıcısı olan WhatsApp'ı diğer sebepler için kullanmaya devam edecekler. Başka bir deyişle Acton'a göre, tüm tepkilere rağmen pek çok kişi WhatsApp kullanmaya devam edecek.


Yahoo'dan ayrılıp Whatsapp'ı kurmuştu

2009 yılında WhatsApp CEO'su Jan Koum ile birlikte popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kuran Acton mesajlaşma uygulamasını kurmak için Yahoo'daki işlerinden ayrılmıştı. Kısa sürede milyonlarca kullanıcının haberleşme alışkanlıklarını değiştiren uygulama SMS'lerin tarihin en düşük seviyeye gerilemesinin altında yatan en büyük neden olarak da gösteriliyor.

İngiltere

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı