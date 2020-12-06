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Algı operasyonuna kalkıştılar! AK Partili Özlem Zengin'den cevap

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde katıldığı bir yayında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özlem Zengin başörtülü kadınların, uzun yıllar seçilme hakkından mahrum bırakıldığını belirtti. Bazı yayın organları Zengin'in açıklamalarını çarpıtarak algı operasyonuna soyundu. Çirkin saldırılara cevap veren Zengin, 'Kim niye rahatsız oluyor, gerçek niye batıyor? Fail siz olduğunuz için mi?' sorularını sordu.

Siyaset / 06 Aralık 2020 Pazar 21:17
Algı operasyonuna kalkıştılar! AK Partili Özlem Zengin'den cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı 'Dünya Kadın Hakları Günü Özel Yayını’na konuk oldu. Yaklaşık bir saat süren canlı yayında kadına yönelik pek çok konu konuşuldu.
 
Zengin, AK Parti’nin kadın meselesini yaşayan bir parti olduğunu ifade ederek, "2013 yılında ilk defa 5 kadın milletvekilimiz başörtülü olarak meclise girdiler. Ama başörtülü olarak meclise girebilme yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur" diye konuştu.
 
Seçme seçilme hakkı ile ilgili açıklamalarda bulunan Zengin, "Kadın meselesi bizim için bir hikâyedir. AK Parti kadın meselesini yaşayan bir partidir. Kadınlar içinde bugüne kadar gelmiş geçmiş iddialı bir şekilde söylüyorum. Hangi mesele ile bir aradayız? 5 Aralık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi ile alakalı bir gündür. Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu hakkın oy verme anlamında kullanılması 2013 yılına kadar olmuştur. Oy verme ile ilgili olarak. Ama 2013 yılında ilk defa 5 tane kadın milletvekilimiz başörtülü olarak meclise girdiler. Ama başörtülü olarak meclise girebilme yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur. Bakar mısınız? Siz 2035’den bahsettiniz. 35 neresi? 2015 neresi? Siz 80 yıl gasp ettiğiniz kadınların hakkıyla alakalı neredesiniz? Bunun içerisinde sadece seçme seçilme meselesi değil. Eğer Türkiye’de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti’dir ve bununda öncüsü sayın Cumhurbaşkanımızdır." dedi.
 
Çirkin saldırılara yanıt
Cumhuriyet, Independent Türkçe, T24 gibi yayın organları ise Zengin'in açıklamalarını çarpıtarak algı operasyonuna soyundu. Çirkin saldırılara sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Zengin, şu ifadeleri kullandı:
 
"Kim niye rahatsız oluyor! Gerçek niye batıyor. Fail siz olduğunuz için mi? Soru şu... 7 Haziran 2015’den önce isteyen her kadın Seçilme Hakkını kullanabiliyor muydu? HAYIR. 80 yılldır nerdeydiniz... Kadın Hakları savunucuları...
 
Bu ülkede kadınların yaklaşık %70’e yakınının başını örttüğü ifade edilmektedir. 2015’e kadar, sadece %30’un kullanabildiği bir haktan söz edebiliyoruz.
 
Bu milletin yaşadığı hayattan kopuk olanlar, olanı biteni kendi etraflarında dönen olaylardan ibaret zannedenler bunun farkında olmayabilir. Meselelere kendilerinin bakış açısı dışında farklı veçheden bakanlara tahammülsüzlük, gerçeği çarpıtma beyhudedir beyhude!"

Ak Parti

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