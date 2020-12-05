Osman Gökçek'ten Mahir Başarır'ın sözlerine sert tepki!

CHP'li Vekil Mahir Başarır'ın Türk ordusuna yönelik sözleri, kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir programda konuşan CHP'li vekilin Tank Palet fabrikasının 25 yıllığına hisselerinin yüzde 49,9'unun Katar'a kiralanmasına yönelik 'Türk ordusu satılmıştır' sözlerine büyük tepki gelmişti.



Son Söz programında konuşan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten Mahir Başarır'ın sözlerine çok sert tepki geldi. Gökçek, Başarır'ın sözlerini haince bulduğunu ifade etti.

