Tank palet fabrikası için ortaya atılan iddiaların aslı yok! Ortaya atılan asılsız iddialar çürütüldü

Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili asılsız iddialar gündeme getirildi. Fakat tank palet fabrikasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların hiçbir aslı ve belgesi yok. Siyasi malzeme olarak kullanılmaya çalışılan fabrikanın itibarı da hedef alınıyor. Konuyla ilgili ortaya atılan asılsız iddialara sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ben bunlar kadar yalanı rahat konuşan bir siyasetçi tanımadım. Sabah yalan akşam yalan. Sakarya'daki tank palet fabrikası ile ilgili belgeleri ortaya koymamıza rağmen hala onu konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz. Boşa uğraşma. Burada tamamıyla zarar eden bir fabrika varken şimdi buraya BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın kalkıp da burada yaptığı yatırım ve cepten herhangi bir şey çıkmadı" dedi. İşte ortaya atılan yalanların çürütüldüğü o gerçekler...
Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili ortaya atılan yalan iddialar tek tek çürütülmesine rağmen bu konu gündemde tutularak özellikle terörle mücadelede üstün başarı sağlayan silahlı kuvvetlere teçhizat sağlayan fabrikanın itibarı da hedef alınıyor.
TANK PALET FABRİKASI GERÇEĞİ! BUGÜNE KADAR NE OLDU?
*Sakarya'daki tank palet fabrikası 1973 yılında merhum Necmettin Erbakan tarafından kuruldu.
*Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki ambargo döneminde bu fabrika önemli bir işlev görerek silahlı kuvvetlerin teçhizat ihtiyacını karşıladı.
* Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olan fabrikada tankların modernizasyonu yapılıp, palet ve optik parçaları üretildi.
*Kuruluşundan bu yana geçen 50 senede fabrikanın teknolojisi eskidi ve fabrika son yıllarda atıl konumdaydı.
*Fabrikanın tekrar işlev hale gelmesi için 2018 yılında Altay tankı üretimi döneminde fabrikanın modernizasyonu için 25 yıllığına özel sektöre devri gündeme geldi.
*Bunun için talipli şirketler Otokar ve BMC oldu.
*Otokar, 250 tank üretimi için 7 milyar euro fiyat çıkardı.
*BMC'de devreye girince rakam 4.2 milyar euroya indi.
*Pazarlıklar sonucunda ihale 3,6 milyar euroya BMC'de kaldı.
*Böylece 3.4 milyar Euro devletin cebinde kaldı.
ORTAYA ATILAN ASILSIZ İDDİALARIN ÇÜRÜTÜLDÜ
YALAN
Fabrika BMC'ye ve Katar'lılara satıldı
GERÇEK
Fabrikanın işletme hakkı 25 yıllığına BMC'ye kiralandı
YALAN
Fabrika bakanlıktan alındı
GERÇEK
Fabrikanın mülkiyeti ve denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na ait. İşletmesi BMC'ye 25 yıllığına verildi.
YALAN
*Tüm işlemler gizli kararnamelerle yapıldı
GERÇEK
Kararname değil 14 Mayıs 2019 tarihli 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile işlem gerçekleştirildi ve tüm kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.
YALAN
*TSK'nın ihtiyaçları karşılanmayacak
GERÇEK
*Fabrikada hiçbir faaliyet aksatılmadan ve devlete ilave hiçbir maliyet getirilmeksizin TSK ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecek.
YALAN
*İşçiler çıkartıldı hakları verilmedi.
GERÇEK
*İşçi personelin her türlü özlük ve toplu sözleşmeden kaynaklı diğer sosyo- ekonomik hakları korundu.
YALAN
*İşlemler hukuka aykırı yapıldı
GERÇEK
*Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu işlemin hukuka uygun olduğunu karara bağladı.
YALAN
Fabrikada hiçbir şey üretilmedi
GERÇEK
Fabrikada 281 adet Fırtına Obüsü üretildi. Almanya'da 10 milyon dolar olan maliyet 4,2 milyon dolara düşürüldü.