Tank palet fabrikası için ortaya atılan iddiaların aslı yok! Ortaya atılan asılsız iddialar çürütüldü

Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili ortaya atılan yalan iddialar tek tek çürütülmesine rağmen bu konu gündemde tutularak özellikle terörle mücadelede üstün başarı sağlayan silahlı kuvvetlere teçhizat sağlayan fabrikanın itibarı da hedef alınıyor.



TANK PALET FABRİKASI GERÇEĞİ! BUGÜNE KADAR NE OLDU?



*Sakarya'daki tank palet fabrikası 1973 yılında merhum Necmettin Erbakan tarafından kuruldu.



*Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki ambargo döneminde bu fabrika önemli bir işlev görerek silahlı kuvvetlerin teçhizat ihtiyacını karşıladı.



* Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olan fabrikada tankların modernizasyonu yapılıp, palet ve optik parçaları üretildi.



*Kuruluşundan bu yana geçen 50 senede fabrikanın teknolojisi eskidi ve fabrika son yıllarda atıl konumdaydı.



*Fabrikanın tekrar işlev hale gelmesi için 2018 yılında Altay tankı üretimi döneminde fabrikanın modernizasyonu için 25 yıllığına özel sektöre devri gündeme geldi.



*Bunun için talipli şirketler Otokar ve BMC oldu.



*Otokar, 250 tank üretimi için 7 milyar euro fiyat çıkardı.



*BMC'de devreye girince rakam 4.2 milyar euroya indi.



*Pazarlıklar sonucunda ihale 3,6 milyar euroya BMC'de kaldı.



*Böylece 3.4 milyar Euro devletin cebinde kaldı.



ORTAYA ATILAN ASILSIZ İDDİALARIN ÇÜRÜTÜLDÜ



YALAN

Fabrika BMC'ye ve Katar'lılara satıldı

GERÇEK

Fabrikanın işletme hakkı 25 yıllığına BMC'ye kiralandı



YALAN

Fabrika bakanlıktan alındı

GERÇEK

Fabrikanın mülkiyeti ve denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na ait. İşletmesi BMC'ye 25 yıllığına verildi.



YALAN

*Tüm işlemler gizli kararnamelerle yapıldı

GERÇEK

Kararname değil 14 Mayıs 2019 tarihli 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile işlem gerçekleştirildi ve tüm kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.



YALAN

*TSK'nın ihtiyaçları karşılanmayacak

GERÇEK

*Fabrikada hiçbir faaliyet aksatılmadan ve devlete ilave hiçbir maliyet getirilmeksizin TSK ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecek.



YALAN

*İşçiler çıkartıldı hakları verilmedi.

GERÇEK

*İşçi personelin her türlü özlük ve toplu sözleşmeden kaynaklı diğer sosyo- ekonomik hakları korundu.



YALAN

*İşlemler hukuka aykırı yapıldı

GERÇEK

*Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu işlemin hukuka uygun olduğunu karara bağladı.



YALAN

Fabrikada hiçbir şey üretilmedi

GERÇEK

Fabrikada 281 adet Fırtına Obüsü üretildi. Almanya'da 10 milyon dolar olan maliyet 4,2 milyon dolara düşürüldü.

