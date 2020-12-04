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İBB'den skandal tören! 'Borç alma' töreni düzenlediler

İBB yönetimi İstanbul Boğazı ve Haliç’in canlılığı ve temizliği açısından hayati öneme sahip Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal etti. Temel Atmama Töreni düzenledi. İBB yönetimi bu kez uluslararası sermaye piyasalarından aldığı 4.5 Milyar TL borç için tören düzenledi.

Güncel / 04 Aralık 2020 Cuma 15:11
İBB'den skandal tören! 'Borç alma' töreni düzenlediler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 33 yıl aradan sonra, Türkiye'de bir belediye tarafından yurt dışına ihraç edilen ilk Eurobond satışını gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, satışın tanıtımıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu. İmamoğlu'nun konuşması öncesinde sahneye, tarihi satışı gerçekleştiren ekibin lideri İBB Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin ile Genel Sekreterlik Hukuk Danışmanı Hande Kayacık, Finans Müdürü Dr. Rezzan Neslihan Vural, Finansal Analist Serra Mandacı, Genel Sekreter Yardımcısı Danışmanı Elif Karabay ve Stratejik Varlık Yönetimi Müdürü Ozan Şakar sahneye davet edilerek alkışlattırıldı.



BORÇLANMA ARTTI

İBB Başkanı İmamoğlu, yaptığı konuşmada, 'Uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli, 580 milyon ABD Doları tutarında ilk teminatsız Eurobond ihraç etmeyi başardık. 2 Aralık Çarşamba günü yapmış olduğumuz tahvil ihracımız; Asya, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere, global yatırım çevrelerinden çok büyük ilgi gördü. Hedeflediğimiz 580 milyon dolarlık tahvil satışına karşılık, tam 4,3 kat, yani 2,5 milyar dolar büyüklüğünde bir alım talebi ile karşılaştık. Üstelik de yatırım işlemlerinin son derece azaldığı, yılın sonuna yaklaştığımız bir dönemde çıktığımız ve belediye tahvillerinin uluslararasında endeks dışı bir yatırım olmasına rağmen. Dünyadan tam 248 yatırımcı kurumun ilgi gösterdiği bir tahvil ihracı başarısı elde ettik. 33 yıl sonra, ülkemizde bir belediye tarafından yurt dışına ihraç edilen ilk Eurobond olan bu tahvil satışında elde ettiğimiz sonuç; büyüklüğü, faiz oranı ve vadesiyle birlikte değerlendirildiğinde, şeffaflık ve liyakat açılarından yeni İBB yönetimine duyulan uluslararası güvenin bir özetidir' dedi. Ancak teknik anlamda ise İBB'nin borca sürüklendiği ortaya çıktı.

'4.5 MİLYAR TL BORÇLANDI'

İBB yönetimi satışı yapılan Eurobonlar ile uluslararası sermaye kuruluşlarından 4,5 milyar TL daha borç aldığı belirtildi. Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB'nin yaptığı borçlanmaya ise tepki gösterdi. Göksu, '1.5 yılda İstanbul'u 15.5 Milyar TL borçlandıran İBB Başkanı, bugün buna 4,5 milyar TL daha ekledi. İstanbul'u borç batağına sürükleyen bu beceriksiz yönetim yüzünden, 'Temel Atmama Töreni'nden sonra maalesef 'İstanbul'u Borçlandırma Töreni'ne de şahit olduk' dedi.

Ak Parti

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