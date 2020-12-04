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ABD'de büyük panik! Şok rakamlar!

Koronavirüs verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 225 bin 448 artışla 14 milyon 545 bin 884'e ulaştı. Ölü sayısı ise 24 saatte 3 bin 31 artarak 283 bin 30'a yükseldi.

Güncel / 04 Aralık 2020 Cuma 19:00
ABD'de büyük panik! Şok rakamlar!

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 31 artarak 283 bin 30'a yükseldi.

VİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 14 MİLYON 545 BİN 884'E ULAŞTI

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 225 bin 448 artışla 14 milyon 545 bin 884'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 3 bin 31 artarak 283 bin 30'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 568 bini geçerken, toplam test sayısı 201 milyon 778 bini aştı. Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 317 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 291 bini aşkın vakayla Kaliforniya ve 1 milyon 29 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise, Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 829 ile ilk sırada yer alırken, 713 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5'inci sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 590 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 487 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

HindistanBrezilya

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