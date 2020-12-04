ABD'de büyük panik! Şok rakamlar!

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 31 artarak 283 bin 30'a yükseldi.



VİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 14 MİLYON 545 BİN 884'E ULAŞTI



Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 225 bin 448 artışla 14 milyon 545 bin 884'e ulaştı.



Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 3 bin 31 artarak 283 bin 30'a çıktı.



İyileşenlerin sayısı 8 milyon 568 bini geçerken, toplam test sayısı 201 milyon 778 bini aştı. Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 317 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 291 bini aşkın vakayla Kaliforniya ve 1 milyon 29 bini geçen vakayla da Florida izliyor.



New York ise, Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 829 ile ilk sırada yer alırken, 713 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5'inci sırada bulunuyor.



Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 590 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 487 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.