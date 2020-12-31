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Merkel'den Uğur Şahin ve Özlem Türeci açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, her yıl yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında koronavirüs salgınına vurgu yaptı. Son 15 yılda 2020 yılından daha zor bir yıl olmadığını ifade etti. Dünyanın içinden geçtiği dönemin çok ağır şartlar taşıdığını belirtti. Merkel konuşmasının devamında BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüğünü ifade etti.

Dünya / 31 Aralık 2020 Perşembe 12:18
Merkel'den Uğur Şahin ve Özlem Türeci açıklaması

Başbakan Merkel konuşmasında 'Koronavirüs salgını yüzyılın politik, sosyal ve ekonomik sorunuydu' ifadelerini kullandı. Yeni yıl dolayısıyla ulusa seslenen Merkel, koronavirüs mücadelesinde sağlık çalışanlarına değinip, bu süreçte görev yapan diğer önemli sektör çalışanlarına vurgu yaparak, 'Sayısız insan pandemide hayatımızın devam etmesine yardımcı oldu' ifadelerini kullandı.

Merkel konuşmasında sırası geldiğinde koronavirüs aşısı olacağını belirterek BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüğünü ve şirketlerinde 60 farklı ülkeden çalışan olduğunu söylediklerini açıkladı. Bu durumun çeşitliliği ve iş birliğini gösterdiğini belirten Merkel, umudun yüzünün aşı olduğunu belirtti.

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