Bakan Koca'dan 2021 açıklaması!

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Bakan Koca, "Her geceden sonra bir sabah, her darlıktan sonra bir genişlik vardır" dedi.



Koca'nın mesajı şöyle:



"Koronavirüs hastalığına ismini 2019 yılı verdi. Ancak O, 2020 yılını sosyal ve iktisadi hayatımızdan kopardı. 2021 ise tüm dünyada bizim teklifimizle "Sağlık Çalışanları Yılı" kabul edildi. Unutmayın! Her geceden sonra bir sabah, her darlıktan sonra bir genişlik vardır."