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2021 yılı bütçesi Resmi Gazete'de!

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 2021'de bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, bütçe açığı ise 245 milyar lira olarak öngörüldü.

Ekonomi / 31 Aralık 2020 Perşembe 12:36
2021 yılı bütçesi Resmi Gazete'de!

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bu kapsamda, 2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.

2021 yılında vergi gelirlerinin alt kalemleri ise şu şekilde tahmin edildi:

'Gelir vergisi 195,3 milyar lira, kurumlar vergisi 105,2 milyar lira, özel tüketim vergisi 213,7 milyar lira, dahilde alınan KDV 70,6 milyar lira, ithalatta alınan KDV 194,9 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisi 18,5 milyar lira, BSMV 28,5 milyar lira, damga vergisi 23,8 milyar lira, harçlar 34,4 milyar lira, diğer vergiler 37,9 milyar lira.'

Vergi dışı gelirlerin ise 178,4 milyar lira olması öngörüsünde bulunuldu.

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