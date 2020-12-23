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Trump 4 yılda kaç tweet attı!

Associated Press (AP) ajansının derlemesine göre, Trump başkanlığı döneminde 25 binden fazla tweet attı, 315 gün golf oynadı.

Güncel / 23 Aralık 2020 Çarşamba 22:22
Trump 4 yılda kaç tweet attı!

Associated Press (AP) ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık dönemi boyunca yaptıklarını sayılarla derledi.

25 BİN TWEET ATTI

Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak 2017'den bu yana 25 bin Twitter paylaşımında bulundu.

315 GÜN GOLF OYNADI

Trump ayrıca, 4 yıllık görev süreci boyunca 315 günü golf oynayarak geçirdi.

322 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Derlenen rakamlara göre, Trump'ın başkanlığı döneminde 322 binden fazla kişi koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.

Donald Trump yönetiminin başlattığı "Warp Speed Operasyonu" kapsamında başlatılan aşı çalışmaları çerçevesinde Kovid-19'a karşı 6 aşı geliştirildi.

Yine aynı dönemde Trump, ABD'nin ilgili kurumları Pfizer ve BioNTech ile Moderna'nın Kovid-19 aşısının uygulanmasını onayladı.

Trump 4 yılda 25 binden fazla tweet attı #1

YARGI ATILIMI

Yargı bağlamında da aktif bir rol üstlenen ABD Başkanı Trump, 9 yargıçlı ABD Yüksek Mahkemesine 3 yargıç atadı. Böylece mahkemedeki denge, 6 muhafazakar yargıca karşı 3 liberal yargıç şeklinde kuruldu.

Trump, federal mahkemeler ve temyiz mahkemelerine de 221 yargıç atadı.

PENTAGON KRİZLERİ

AP'nin derlediği sayılara, Donald Trump döneminde Pentagon'da yaşanan krizler de yansıdı.

Ülkede, Trump'ın başta olduğu süreçte toplam 4 kişi "ABD Savunma Bakanı Vekili" olarak görev yaptı ve bu sayıyla rekor kırıldı.

Ülkede ayrıca 203 gün boyunca Senatonun onayını alan bir savunma bakanının bulunmaması ile "ABD tarihinde savunma bakanı olmadan geçen en uzun süreç" yaşandı.

Trump döneminde ABD, İran ile nükleer anlaşma, Paris İklim Anlaşması, Açık Semalar Anlaşması ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması olmak üzere 4 uluslararası anlaşmadan çekildi.

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