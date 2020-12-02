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Fahrettin Altun'un evini röntgenleyen CHP'li Suat Özçağdaş için istenen ceza belli oldu!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, iki partili ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı. Gelen son dakika haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlamasıyla dava açtı. Özçağdaş, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Güncel / 02 Aralık 2020 Çarşamba 11:50
Fahrettin Altun'un evini röntgenleyen CHP'li Suat Özçağdaş için istenen ceza belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlamasıyla dava açtı. Özçağdaş, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI DAVA AÇILDI

Başsavcılık Altun'un evinin fotoğraflarını çeken Suat Özçağdaş hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ilk olarak uzlaştırma kararı vermişti. Özçağdaş hakkındaki soruşturma uzlaştırma bürosuna tarafından yürütüldü. Ancak şikayetçi Fahrettin Altun ile Özçağdaş arasında uzlaşma sağlanamadığı için dava açıldı. Suat Özçağdaş 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

'FOTOĞRAFLARI ÇEKİP İL BAŞKANINA BİLGİ VERDİM'

Özçağdaş soruşturma kapsamında alınan ifadesinde 'Alanın fotoğrafını çektim. Durumu İstanbul İl Başkanına bildirip bölgeden ayrıldım. Altun'un evinin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Partimin İlçe Başkanı olduğum için bölgeyi kontrol etme sorumluluğum bulunuyor' demişti.

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