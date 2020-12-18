HDP'li Saliha Aydeniz'in iddianamesinde ortaya çıktı! PKK'lı teröristleri sivil gibi gösterip tedavi etmiş!

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in, milletvekili olmadan önce KHK ile ihraç edildiği Halk Sağlığı Komuta Merkezi'ndeki hemşirelik görevi sırasında Tunceli'de yaralanan iki teröristi Suriye'de yaralanmış siviller gibi gösterip devletin zimmetindeki 112 ambulansını sevk ederek tedavi ettirdiği ortaya çıktı.



Aydeniz hakkında, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve yönetmek' suçundan açılan dava 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık avukatı, Aydeniz'in milletvekili olması nedeniyle yargılamanın durdurulmasını talep etti. Ancak mahkeme, Aydeniz hakkındaki 21 ayrı suçlamanın da terör suçu olması nedeniyle, Anayasa'nın 14. maddesi uyarınca yargılamasının durdurulamayacağını belirterek talebi reddetti. Mütalaa veren savcı ise sanığın 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



YARALI TERÖRİST ÇIKTI

Mütalaada, Saliha Aydeniz'in hemşirelik yaptığı dönemde yaralı teröristleri tedavi ettirdiği kaydedildi. Diyarbakır Halk Sağlığı Merkezi'nde görevli ambulans şoförü M.P. ile istasyonda görevli Ş.G. ifadelerinde, 'Saliha Aydeniz, 112 komuta kontrol merkezinden bize bayılma vakası anons etti. Olay yerine gittiğimizde siyah renkli Arap plakalı uzun bir araç geldi. İçinde durumları ağır iki yaralı vardı. Yaralıları görünce Saliha'yı arayıp, 'Bayılma vakası demiştin. Yaralılar var. Neden böyle bir şey yaptın' dedik.



Telefonda tartıştık. Sonra yaralıların Suriye'den geldikleri, onların da bizim kardeşlerimiz olduğu ve yardımcı olmamız gerektiği gibi şeyler söyleyerek, yaralıları hastaneye götürmemizi söyledi' dedi. Bu iki teröristin Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Zage bölgesinde yaralanan Mustafa Akan ve Muhammad Hasan oldukları belirlendi.



Teröristlerin trafik kazası ihbarıyla bölgeye gitmesi sağlanan 112 ekiplerine ilk müdahalelerinin yaptırıldığı, ardından da Saliha Aydeniz'in yönlendirmesiyle sahte kimlikle hastaneye yatırıldıkları kaydedildi.



Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli F.M. ise, 'Trafik kazası ihbarıyla gittiğimiz Zage'yi 1 kilometre geçtikten sonra ormanın içinden çıkan bir PKK'lı bizi durdurdu. Ormana gittiğimizde, tümü silahlı 15 terörist ve yerde de 2 yaralı vardı. Sorduğumda 'mayın patlaması' dediler. Tunceli 112'den bir ambulans daha geldi. Yaralılardan birini biz, birini onlar tedavi etti' dedi.