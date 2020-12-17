Barış Terkoğlu Mustafaları karıştırdı! Erdoğan'ın avukatı özür bekliyor!

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın 'Cendere' adlı kitabında yazılanlar nedeniyle Mustafa Doğan İnal'ın avukatları da suç duyurusunda bulunarak 100 bin TL'lik tazminat davası açmışlardı.



Barış Terkoğlu bugünkü köşe yazısında aynı konuyu gündeme taşıdı. İsimleri açmadan kaleme aldığı yazısında Barış Terkoğlu'nun 'Mustafaları karıştırdığı' ortaya çıktı. Bunun sonucunda hem Cumhuriyet hem de CHP büyük yanlışa düştü. Mustafa Doğan İnal, Cumhuriyet gazetesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da aynı konuyla ilgili 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.



DAVA DOSYASINA NASIL YANSIDI



Şimdi gelelim 3 Mustafa'nın nasıl karıştırıldığı konusuna ve olayın kitapta yer alan kısmına... Mustafa Doğan İnal'ın açtığı dava dosyasına düşen satırlar şöyleydi:



Fransız Tefal şirketinin dolandırılması davasıyla ilgili olarak şirket yetlilileri ve Fransız Büyükelçisi'nin de katıldığı toplantıya dair ses kaydı Barış Terkoğlu'nun kitabına konu oldu. Fransiz Tefal şirketi büyük bir dolandırıcılık şebekesinin eline düşünce 10 milyon TL borçlandırılarak icra işlemine başlandı. Benzer yollarla Türkiye'deki birçok yabancı şirketin dolandırıldığını ve bunu içerisinde avukatların da olduğu bir çetenin yaptığını öğrenen şirket yetkilileri durumu Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'ya ileterek Türkiye'den tamamen çekilmek istediklerini söylediler.



Büyükelçi Herve Magro da durumu dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye ileterek Tefal'in hukuken işin içerisinden çıkamadığını belirtti. Bakan Zeybekçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal'ı arayarak bu konuda yardım istedi. İnal da Büyükelçi ve şirket yetkilileri ile görüştü. Konunun çözümü için hukuken yardım etti. Şirketin vekaletini almadı ve para kabul etmedi. Sadece milli bir konuda yabancı yatırımcının kaçırılmasını önlemek amacıyla hukuken yardımcı oldu.



Ancak Fransız Büyükelçi'nin de bulunduğu toplantıda Tefal'ın yöneticilerinden biri ses kaydı aldı. Bu ses kaydı ile önce Tefal'in Hukuk Bürosu'na şantaj yaparak para istendi ardından da ses kaydı basına sızdırıldı.



3 MUSTAFA NASIL KARIŞTIRILDI



Dava dosyasında yer alan ses kaydındaki toplantıda avukat Mustafa Doğan İnal ile birlikte şirketin yöneticisi Mustafa Kılıç da yer alıyordu. Tefal'i dolandırdığı iddia edilen şirketin avukatının ismi de Mustafa Büyükbaş da olunca 3 isim aynı konuşma içinde geçti. İcra dairelerinde maruf ve meşhur Mustafa Büyükbaş aynı zamanda çeşitli usulsüzlüklere dair hakkında onlarca şikayet bulunan bir avukat olarak tanınıyor.



Avukat Mustafa Doğan İnal yaptığı açıklamada Fransız Büyükelçisi başta olmak üzere toplantıya katılanlara sorulması halinde herkesin gerçekle yüzleşeceğini belirterek 'Terkoğlu ve bu iddiayı dile getirenleri önce gerçekleri kaynağından teyid etmeye, daha sonra da kamuoyu önünde özür dilemeye çağırıyorum' dedi.