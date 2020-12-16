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Tam 47 milyon yıllık! Bilim insanlarından inanılmaz keşif!

Bilim insanları keşfetti. Tam 47 milyon yıllık. Piton yılanının kalıntıları... Almanya ve Brezilyalı bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında yaklaşık 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Bilim insanları keşfedilen kalıntının dünya tarihin en eski piton yılanı olabileceğini ifade etti.

İlginç / 16 Aralık 2020 Çarşamba 20:10
Tam 47 milyon yıllık! Bilim insanlarından inanılmaz keşif!

Bilim insanları keşfetti. Tam 47 milyon yıllık. Piton yılanının kalıntıları...

"DÜNYA TARİHİN EN ESKİ PİTON YILANI"

Almanya ve Brezilyalı bilim insanları inanılmaz bir keşife imza attı. Darmstadt kenti yakınlarında yaklaşık 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Bilim insanları keşfedilen kalıntının dünya tarihinin en eski piton yılanı olabileceğini söyledi.

Almanya'nın Frankfurt kentindeki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Brezilya'nın Sao Paulo Üniversitesi'nden bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti.

EN BÜYÜK YILANLARI ARASINDA YER ALIYOR

Söz keşfin şimdiye kadarki en eski kalıntı olduğu açıklandı.

Günümüz pitonlarının öncülerinin evrimsel kökenlerinin nerede olduğu bilinmezken, Paleontolog Krister Smith "Analizlerimiz, bunların Avrupa'da da geliştiklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Araştırma enstitüsüne göre pitonlar altı metreden uzun ve dünyanın en büyük yılanları arasında yer alıyor.



İKLİM SOĞUDUKÇA AVRUPA'DAN KAÇTILAR

Bugün çoğunlukla Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ve Avustralya'da yaşıyor. Bulgular, küresel iklim soğudukça Avrupa'dan kaçtıklarını gösteriyor. Bu nedenle pitonların, ekosistemde boa yılanlarıyla birlikte yaşadığı ve bu yılan ailelerinin rekabet içinde olduğu tezinin şimdi yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.




PİTON YILANLARI

Piton, Afrika çöl pitonu, Ağaç pitonu, Avustralya Kaya pitonu, Burma pitonu vb. türleri olan bir yılan familyasıdır. Asya ve Afrika'da yaşar. Zehirsizdir ve dünyanın en uzun yılanlarındandır.

NASIL BESLENİRLER

Boyu 9 metreye varabilir. Geyik, kemirgen, yaban domuzu, ceylan ve antilop gibi hayvanlarla beslenir. Boyu 2 metre gibi küçülebilir. Amerika'da yaşamaz,insanların piton yetiştirme merakları nedeniyle bu kıtada da rastlanır hale gelmiştir. Timsah gibi büyük hayvanları da sindirebilir. Genelde sulak alanları tercih eder. Oldukça yavaş ve miskin hayvanlardır. Ağaç pitonları hepçildir.

BrezilyaAvustralya

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