Türkiye'den kritik F-35 ve S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Bakanlığının faaliyetleri ve bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Akar, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada S-400 hava savunma füze sistemi ve F-35 savaş uçağı meselesi, Mavi Vatan, koronavirüs gibi çeşitli konulara değindi. S-400 hakkında konuşan Bakan Akar, 'S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi, bizim için bir tercih değil zorunluluktur. Sistemin yani S-400'ün tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir.



Her savunma tedarik programında deneme ve sistem kontrolleri yer almaktadır. Bu usuller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir. S-400 tedarik süreci; siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir' ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin, F-35 savaş uçağı projesiyle ilgili olarak da ABD ve NATO'yla kaygıların giderilmesi için ortak çalışma yapmaya hazır olduğunu dile getiren Akar, 'Ortağı olduğumuz F-35 Projesi ile ilgili olarak, ABD'nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda NATO dahil ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır' açıklamasında bulundu.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada 'S-400 ve F-35 meselesi' haricinde çeşitli konulara da değindi.



Bakan Akar'dan 'Mavi Vatan' vurgusu



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda Ege ve Doğu Akdeniz konusuna da vurgu yaptı.



Türkiye'yi Ege Denizi'nde karasularına ve Doğu Akdeniz'de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğimizi söylerken 'Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz' dedi.



'Koronavirüs ile mücadelede en başarılı ordulardan biriyiz'

Yaptığı konuşmada Bakanlığın Koronavirüs ile mücadelesine de değinen Akar, 'Koronavirüs ile mücadelemizi de başarıyla sürdürüyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki bu konuda dünyada en başarılı olan ordulardan biriyiz. Başta operasyon bölgeleri olmak üzere karada, denizde ve havada, tüm birlik ve kurumlarımızdaki faaliyetler salgından etkilenmeden ve hiçbir aksaklığa meydan verilmeden planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Aynı zamanda Bakanlık bünyesindeki askeri fabrikalar ve MKEK ile salgınla mücadeleye çeşitli sağlık malzemelerinin üretilmesi yönünde de katkı sağlanmaktadır. Yurtdışına, 156 dost ve müttefik ülkeye; maske, teçhizat ve malzeme desteği yapılmıştır. 25 ülkeye yapılan yardımlar askeri uçaklarla gönderilmiştir' açıklamalarında bulundu.