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CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu taciz ve tecavüzü değil ifşa edeni hedef aldı

CHP’li yerel yönetimlerde yaşanan taciz olayları ile ilgili 16 gündür sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu, tacizcilere tepki göstermek yerine, skandalları ifşa edenleri hedef aldı.

Güncel / 11 Aralık 2020 Cuma 09:30
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu taciz ve tecavüzü değil ifşa edeni hedef aldı

CHP'li yerel yönetimlerde yaşanan taciz ve tecavüz olayları ile ilgili tam 16 gün boyunca tek kelime etmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunun baskısına daha fazla dayanamadı. Youtube'dan yayın yapan bir kanalda konuşan Kılıçdaroğlu; partisinde yaşanan taciz vakalarını eleştirmek yerine, utanç verici olayları deşifre eden SABAH gazetesini hedef aldı.

Partide patlak veren taciz ve tecavüz vakalarının üstünün örtülmediğini savunan Kılıçdaroğlu, 'Bir olay partinin ilkeleriyle çelişirse, o kişiyi partiden atarız. Temel ahlaki kurallar konusunda asla ödün vermeyiz. Gereği yapıldı. Bizim içimizden bir kişi çıkıp taciz olayı için 'Bir seferden bir şey olmaz' demedi. Ben SABAH gazetesine sormak isterim, manşete taşıyor. Biz taciz olayında 'Bir seferden bir şey olmaz' diyeni parti meclisinde, hele hele bakan koltuğunda hiç tutmayız' iddiasında bulundu.

;BUNLARI NEDEN TUTUYORSUN
Oysa SABAH, CHP'de tacize uğrayanların değil taciz edenlerin korunduğunu tek tek ortaya çıkarmıştı.
Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün, 23 yaşında genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak tecavüz etmesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla gizlenmek istendi.

Avcılar'daki kadın üyesine ahlaksız teklifte bulunan İstanbul İl Başkan Yardımcılarına hesap sorulmadı. Mağdur kadın partisinden istifa ederken, Kaftancıoğlu ise söz konusu isimler ile ilgili disiplin süreci başlatmadı.

Ümraniye'de partili genç kızı taciz ettiği öne sürülen CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı Güven Ömür Alkan, tam 7 ay görevinde tutuldu.
Taciz iddiası ile ilgili hiçbir adım atmayan aynı CHP, Esenler'den gelen şikayetlere kulak vermedi.
Tacizden hapis yatan Hüseyin Çiçek, CHP Akıncılar İlçe Başkanlığına seçildi.
Şişli Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan U.G.Y. ise Sarıyer Belediyesi'nde çalışmaya başladı.

'CHP İÇİNDE TACİZ VE TECAVÜZ TABİİ Kİ OLACAK'
Meclis'te görüşmeleri süren bakanlık bütçeleri üzerinde söz alan AK Partili kadın milletvekilleri, CHP ile HDP'de gündemden düşmeyen taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili tepkilerini dile getirdi. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP'li vekillerden belediyelere kadar sık sık gündeme gelen taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili CHP'li kadın milletvekillerine seslendi. CHP'li kadın milletvekillerinin tepkileri üzerine Çalık, 'Siz önce partilileriniz tarafından tacize, tecavüze uğrayan kadınlar için sesinizi çıkarın' diye karşılık verdi.

CHP milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ise söz aldığı sırada, 'CHP içinde taciz, tecavüz oldu mu oldu, tabii ki olacak, cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir toplumda yaşıyoruz' diyerek, yaşanan taciz ve tecavüz olaylarını adeta doğrulamış oldu.

Ak PartiMilletvekiliKemal KılıçdaroğluSarıyer

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