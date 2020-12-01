USD (Alış - Satış) : 7,84 - 7,86 EURO (Alış - Satış) : 9,39 - 9,40

Nevşin Mengü TSK'ya dil uzatan CHP'li vekile sahip çıktı!

Olay TV'de program yapmaya başlayan Nevşin Mengü, Türk ordusunun satıldığını söyleyen CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarı'ı savunup, olayın köpürtüldüğünü söyleyerek hükümeti suçladı.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 22:01
Nevşin Mengü TSK'ya dil uzatan CHP'li vekile sahip çıktı!

Olay TV'de boy göstermeye başlayan Nevşin Mengü, Türk ordusuna dil uzatan CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır'ı ekranlarda savunup temizleme operasyonuna soyundu.

Yeniakit'te yer alan habere göre; CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı televizyon programında Türk ordusunu hedef alarak 'Katar'a satıldığını' söylemiş, tepkilerin hedefi olmuştu. Birçok kesimden gelen tepkilere rağmen CHP ise TSK'nın satıldığını söyleyen Başarır'a sahip çıktı. Bunlardan biri de Türkiye düşmanlığını her fırsatta gösteren Nevşin Mengü oldu.

TSK'YA DİL UZATAN VEKİLE SAHİP ÇIKTI

Olay TV'de haber programlarını sunmaya başlayan Nevşin Mengü şunları söyledi

"Ali Mahir Başarır ne söylemek istediğini defalarca söyledi aslında. 'Ben ordu satılık demedim, Tank Palet fabrikasının satışını eleştirdim' diye her gün söylüyor. Fakat Buna rağmen kimse Mahir Ali Başarır'ın bu açıklamasını dinlemiyor. Bu tartışma köpürtüldükçe köpürtülüyor. Niye Bu kadar Mahir Ali Başarır'ın söylediği gündem oldu?"

Öte yandan Nevşin Mengü, bir seçim sürecinin yaklaştığını dile getirerek iktidarın muhalefete karşı baskı oluşturduğunu iddia etti. Mengü'nün yayında Başarır'ı ısrarla masum gösterme çabası ise dikkatlerden kaçmadı.

Milletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı