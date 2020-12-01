Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi! Kar İstanbul'un kapısına dayandı

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dün Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan dün gece , Edirne'den ülkeye giriş yaptı. Bölgede kurak geçen yılın ardından kar yağışı sevinçle karşılandı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çalışan bir grup Edirneli vatandaşlar kar yağışını vardiya değişimi sırasında 9-8'lik çalan müzikte göbek atarak kutladı.



Yerlerin beyaz olmasıyla göbek atan Edirneliler çalan müziğe eşlik ederek gönüllerince eğlendiler. Kar yağışına sevinen Edirneliler cep telefonuna çektikleri kamera görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce beğeni aldılar. Hava sıcaklığının eksi-3 dereceye kadar düştüğü kentte, Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gün içinde ve hafta içinde beklenmediğini belirtti.



DON OLAYI İLE BİRLİKTE YER YER PUS VE SİS BEKLENİYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.



Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağış öngörülüyor.



Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI 2-5 DERECE AZALACAK



Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2-5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi öngörülüyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi öngörüldüğünden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İŞTE YURTTA HAVA DURUMU:



İSTANBUL °C, 9°C



Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İZMİR °C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA °C, 18°C



Çok bulutlu ve sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 9°C



Parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 13°C



Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



RİZE °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu



ERZURUM °C, 4°C



Çok bulutlu



GAZİANTEP °C, 12°C



Çok bulutlu ve sağanak yağışlı