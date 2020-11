ABD Başkanı Biden: Amerika'nın iyileşme dönemi geliyor

Seçimlerin en kritik eyaletlerinden biri 20 delegesi bulunan Pensilvanya'ydı. ABD medyası, Biden'ın Pensilvanya'yı da alarak 284 delegeye ulaştığını bildirdi. Associated Press (AP) haber ajansı da, 284 delegeye ulaşan Biden'ın ABD'nin 46. başkanı olduğunu duyurdu.



ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Delaware kentinde zafer konuşması yaptı. Biden, "İşte şimdi işte Amerika'nın iyileşme dönemi geliyor. Çağımızın savaşlarıyla savaşmak için, refah, virüse karşı savaş, ırkçılık karşısında vermemiz gereken savaş ve gezegenimizi kurtarma savaşı. Haysiyeti geri getirme, demokrasiyi koruma savaşı, herkese adil bir şans verme savaşı" dedi.



Joe Biden'ın açıklamalarından satır başları:



"74 MİLYON OY"



Arkadaşlar bu ülkenin halkı konuştu. Bize çok net bir zafer verdiler, ikna edici bir zafer verdiler. Halkımız için bir zafer. Bunu en çok oyla aldık, ulusumuzun tarihindeki en fazla oy. Tam 74 milyon oy. Beni şaşırttı bu durum. Dünyanın her tarafında öyle bir mutluluk, umut ve inanç gördük ki daha iyi bir yarın için... Bana verdiğiniz güvenle öyle bir başkan olacağım ki birleştirmeye odaklanacağım, eyaletleri kırmızı ya da mavi olarak değil sadece birleşik devletleri göreceğim.



'ORTA SINIFI YENİDEN GÜÇLENDİRECEĞİZ'



Bütün kalbimle, halkın bana verdiği bütün güvenle çalışacağım. ABD bundan ibaret, halkla ilgili. Bu da bizim hükümetimizin temeli olacak. Orta sınıfı yeniden güçlendirmek, ulusu güçlendirmek ve bizi burada evimizde birleştirmek. Bu benim için ömürlük bir onur. Öyle bir görev ki bu, çağımızın görevi. Ben Jill'in eşiyim, kocasıyım ve onun sevgisi ve bitmeyen desteği olmasa burada olmazdım. Aynı şekilde Hunter, kızım ve torunlarım olmasa, bütün ailem olmasa burada olmazdım. Jill bir anne, bir öğretmen ve hayatını eğitime adamış. Bütün Amerikalı öğretmenler, sizin için çok iyi bir gün. Sizden biri olacak Beyaz Saray'da. Çok iyi bir first lady olacak, o kadar gurur duyuyorum ki. Ve muazzam bir başkan yardımcısıyla olacağım. İlk siyah, Güney Asya kökenli kadın ve göçmenlerin kızı. Bana ABD'de imkansız olduğunu söylemeyin. Bizim için yıllarca bu kadar mücadele edenleri hatırlamalıyız.



"ARTIK SERT SÖYLEMLERİ BIRAKMA ZAMANI GELDİ"



Kampanya ekibime ve bütün gönüllüler çok şey borçluyum. Oluşturduğumuz kampanya birleştirdiğimiz koalisyon daha önce görülmemiş kadar geniş.



Başkan Trump'a oy veren herkesi anlıyorum. Ben de birkaç defa yenildim ama şimdilik birbirimize bir şans verelim. Artık sert söylemleri bırakma zamanı geldi. Birbirimize bakalım ve ilerleyelim. Rakiplerimize düşman muamelesi yapmayı bırakmalıyız.



Öncelikle salgını kontrol altına almamız lazım. İlk olarak bilim adamlarını atayacağım. 20 Aralık'ta başlayacak bir aksiyon planını ortaya koyacağız. Her türlü çabayı sarfedeceğim. Bu salgını kontrol altına alınacağım.



BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER



Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege),Maine (3 delege),Wisconsin (10 delege),Michigan (16 delege) Pennsylvania (20 delege) Toplam: 284 delege



TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER:



Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege),Maine (1 delege) Toplam: 214 delege