Bakan Kurum'dan İzmir açıklaması: Ödemeler bugün başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem sonrası İzmir'de açıklamalarda bulundu.



Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları;



'Çalışmalarımızı tamamladık. Bugün itibariyle 61 bin 735 binada 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlandı. Ağır hasarlı ve yıkılacak olan toplam 309'dur. 3152 az hasarlı binamız var. 372 orta hasarlı binamız var. İzmir'de okullarımız bir hafta daha ara verildi. Bu süreçte okullardaki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. 857 okulda hasar tespit çalışması yapıldı. 5 okulumuz ağır, 18 okul da orta hasarlı olarak tespit edildi. Bu okullardaki taşınma süreci başlayacaktır. Dolayısıyla velilerimiz ve vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hasarlı binalarda eğitim olmayacaktır. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek'



KİRA YARDIMLARI BUGÜN BAŞLIYOR



'Çalışmamızın miktarını artırabilecek arazimiz mevcuttur. Yardım süreçleri de devam ediyor. Ağır hasarlı binalar için yardımlar başladı. Orta hasarlılar için de yardım süreci başlatıyoruz.



Ağır hasarlılarda 13 bin TL, kiracılarımıza ise 5 bin TL yapıyoruz. Orta hasarlılarda ise ev sahiplerine 5 bin TL, kiracılarımıza 2500 TL yardım sürecini başlattık.'



'Çadırlarımızda şu anda 6 bin 408 vatandaşımız kalıyor.'



AFAD'DAN HAK SAHİBİ OLANLAR İÇİN ÖDEME PLANI BELLİ OLDU



Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan hak sahibi olanlar için yeni yapılan konutların maliyetinin hesaplanacağını belirterek Maliyetten yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyeceklerini söyledi.



Taşınma süreçlerini koordine ediyoruz. Yapılacak işlere ilişkin bilgilendirme yapıyoruz. Her gün mimarlarımız TOKİ Başkanımızla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 15 gün içinde projeleri tamamlayıp 1 ayda başlayacağız.



7 proje alanında enkaz ve enkaz etrafı alanlarda projeler hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Zemin+5 kat 2+1 şeklinde yapacağız. 2+1 istemiyorum ve rezerv alan istiyorum diyenler için şehir hastanesi arkasında olan yer için büyütme çalışmalarımız da var. Sağlam bir zemin, uygun bir yerleşim alanı. İzmir yerel değerlerini koruyacağımız planlama yapıyoruz. Sosyal alanları, cami ve kültür merkeziyle örnek bir proje.



1 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK



1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Diğer mahallelerde de depremde hasar görmemiş ya da az hasarlı alanlarda dönüşüm talepleri var. Tüm İzmir genelinde çalışma başlattık. Bu alanlarda verilecek tüm maddi ve teknik desteği vermeye hazırız.



Sahada şu an 7 bin personelimiz 1007 araçla hizmet veriyor. Önümüzdeki hafta salı çarşamba hasar tespit çalışmalarımız tamamlanacak.



'BAŞVURUNUZU YAPIN' ÇAĞRISI



'16 gün sonra Bayraklı'daki 1000 konteynerlık alan sosyal donatılarla inşası gerçekleşiyor. 16 gün sonra Bornova'daki 312 konteyner çalışmalarını başlatacağız. Ben konteyner kentte mi kalacağım, kiralık dairede mi kalacağım, gibi başvurularını yapmaları önemli. 2700 çadırımız kurulu. 944 boş çadırımız var. 6408 vatandaşımız çadırda kalıyor. Yemek hizmetimiz 500 bini aştı. Diğer STK ve belediyelerimizle Kızılay koordinasyonunda veriyoruz.'



'4 çadır yerleşkesine poliklinik çadırı da kuruldu. Aynı şekilde Covid testi yaptırılacak çadırımız mevcut. Çocuklar için psikososyal destek veriliyor. En azından duygusal anlamda destek olmak amacıyla bu desteklerimizi çocuklarımıza yapıyoruz. Giyim ihtiyacı olan vatandaşlarımız için her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Gelen talepleri koordinasyon merkezlerine vatandaşlarımız iletebilir.'



'Bundan sonraki binaların yapım süreci. Hızlı bir şekilde aksiyon alıp şeffaf bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Bu sürece destek olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz.'