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TOGG CEO'su açıkladı! Yerli otomobilde yeni gelişme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından lansmanı yapılan ve Türkiye'nin büyük beğenisini toplayan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürerken konuyla ilgili TOGG CEO'sundan son dakika açıklamaları geldi. TOGG CEO'su Karakaş, "Bataryalar 8 sene otomobilde kullandıktan sonra ikinci hayatlarında enerji depolama amaçlı olarak kullanılacak" dedi.

Otomobil / 06 Kasım 2020 Cuma 10:18
TOGG CEO'su açıkladı! Yerli otomobilde yeni gelişme

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş online olarak gerçekleştirilen İstanbul Tech Week 2020 etkinliği kapsamında düzenlenen 'Türkiye'nin Otomotiv Yolculuğu' konulu panelde yaptığı konuşmada, mobilite kavramını ve TOGG'un mobilite vizyonunu değerlendirdi. Karakaş, elektrikli araçlardaki bataryaların ömrünü tamamladıktan sonra ikincil ömrü konusunda planları olup olmadığı yönündeki soruya ilişkin ise, 'Planlıyoruz, bataryalar 8 sene otomobilde kullandıktan sonra ikinci hayatlarında enerji depolama amaçlı olarak kullanılacak' yanıtını verdi.

Mobilite ekosistemi içerisinde start-up'larla ilgili bakış açısının tamamıyla değişmesi gerektiğini dile getiren Karakaş, 27 Aralık 2019'da otomobili lanse ederken sembolik olarak 3 farklı alandan 3 farklı start-up'ı tanıtarak başladıklarını anımsattı.

Bu konuya büyük önem verdiklerini belirten Karakaş, şunları kaydetti:

'200'e yakın bizimle ilgili start-up'ı inceledik. 150'den fazlasıyla görüştük ve 50 kadarını bizimle ilgili olarak karşılıklı değer yaratabileceğimiz partner olarak belirledik ve önemli bir kısmıyla görüşmelerimize başladık. Yani otomobilimizin mekanik aksamlarını tasarladığımız gibi mobilite ekosistemi etrafında oluşacak olan yeni iş modelleri için ihtiyaç duyduğumuz partnerlerimizi de tasarlamaya devam ediyoruz.'

Karakaş, panelin ardından bazı katılımcıların sorularını da yanıtladı. Sürdürebilir malzeme konusunda bir soru üzerine Karakaş, 'Avrupa'nın en temiz tesisini kuruyoruz, batarya partnerimiz tekrar kullanım ve geri dönüşüm konusunda şu ana kadar tek çözüm sunabilen oyuncu. Ayrıca zeytin çekirdeğinin kullanımından başlayarak birçok konuda (start-up'lar dahil) çalışıyoruz' dedi.

Karakaş, elektrikli araçlardaki bataryaların ömrünü tamamladıktan sonra ikincil ömrü konusunda planları olup olmadığı yönündeki soruya ilişkin ise, 'Planlıyoruz, bataryalar 8 sene otomobilde kullandıktan sonra ikinci hayatlarında enerji depolama amaçlı olarak kullanılacak' yanıtını verdi.

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