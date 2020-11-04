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'Trump kazanırsa ülkeyi terk ederiz' diyen ünlüler

ABD’li pek çok ünlü Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanması durumunda ülkeden ayrılacağını öne sürüyor.

Dünya / 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:55
'Trump kazanırsa ülkeyi terk ederiz' diyen ünlüler

ABD'li pek çok ünlü Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması durumunda ülkeden ayrılacağını öne sürüyor.

Benzer biçimde 2016'da anketler Demokrat aday Hillary Clinton'ın kazanacağına işaret ederken Jon Stewart, Cher, Miley Cyrus, Samuel L. Jackson, Whoopi Goldberg ve Snoop Dogg gibi isimler Trump kazanırsa ülkeden ayrılacaklarını iddia etmişti.

Öte yandan bu yılki seçimlerde de 4 sene öncesini hatırlatır biçimde bir dizi ünlü Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda ülkeyi terk edeceğini söylüyor.

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Page Six'in haberine göre bu ünlüler arasında “Born in the U.S.A” şarkısının sahibi Bruce Springsteen de yer alıyor. Springsteen Ekim'de verdiği röportajda, 'Eğer Trump kazanırsa, ki kazanamayacak, şu an kaybedeceğini öngörüyorum, bir sonraki uçata görüşürüz' ifadelerini kullanmıştı. 71 yaşındaki sanatçı Trump'a 4 yıl daha katlanmak zorunda kalırsa Avustralya'ya taşınmayı düşüneceğini söylemişti.

Mötley Crüe grubunun kurucusu müzisyen Tommy Lee de benzer bir açıklama yaparak, 'Dostum yemin ederim eğer böyle olursa Birleşik Krallık'a ziyarete gelirim. Anavatanıma döneceğim, Yunanistan'a döneceğim ve adalardan birinden ev alacağım' diye belirtmişti.

1990'lı yılların en gözde isimlerinden biri olan Ricky Martin, Joe Biden'ı desteklediğini ve Trump kazanırsa ülkeyi terk etmeyi düşünebileceğini fakat muhtemelen mücadele etmek için kalacağını söylemişti.

John Legend ve Chrissy Teigen de Eylül'de Trump'ın 'utanç verici' başkanlığından yorulduklarını belirtmişti. Legend, Trump'ın demokrasiyi yok etme 'projesine' devam ederse ve başarı elde ederse ülke dışında çıkmanın ihtimal dahilinde olduğunu söylemişti.

Hillary ClintonAvustralyaYunanistan

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