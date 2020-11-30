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Sevilen dizinin setini basmışlardı! Flaş gelişme!

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Maltepe’de bir otelde yapılacak olan çekimlerinin hazırlık çalışmaları sırasında 3 kadın set çalışana sözlü ve fiziksel olarak saldırıda bulundukları iddia edilen şüpheliler Arif Yıldırım (19) ve Şiyar Altosun (20), ‘Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan tutuklandı.

Güncel / 30 Kasım 2020 Pazartesi 22:00
Sevilen dizinin setini basmışlardı! Flaş gelişme!

Olay, Zümrütevler Mahallesi Başöğretmen Caddesi üzerinde bulunan bir otelde 29 Kasım Pazar akşamı yaşandı. İddiaya göre, otelin kafesinde yapılacak çekimler için kadın çalışanlar G.S., B.Ç. ve B.A., kostümlerini değiştirmek üzere otel odalarına çıktıkları sırada, yan odada bulunan A.Y.(19) ve Ş.A (20) tarafından sözlü hakaretine uğradı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRME BAHANESİYLE GELDİLER

Şüphelilerin alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde olduğunu düşünen set çalışanları G.S., B.Ç. ve B.A., kendilerine hakaret eden şahıslara aldırmadan odaya geçti. Sonrasında G.S., B.Ç. ve B.A.'nın bulunduğu odaya, ünlü dizinin oyuncuları da geldi. Yan odadaki A.Y. ve Ş.A. ünlü dizi oyuncularını görünce fotoğraf çektirmek isteğiyle odaya geldi. Fotoğraf çektirmek istediklerini söyleyen şüpheliler ile çalışanlar arasında sözlü tartışma başladı ve otel güvenlikleri gelerek tarafları yatıştırmaya çalıştı.

SET ÇALIŞANLARINA SALDIRDILAR

İki şüpheli, ünlü dizi oyuncularının aşağıya inmesinin ardından set çalışanlarına saldırdı. B.Ç. ve B.A.'nın odanın kapısını kapatmasının ardından şüpheliler bu sefer de odanın kapısını kırmaya ve içeriye girmeye çalıştı. Bunun üzerine mağdur G.S., odanın camına çıkarak yardım çığlığı atmaya başladı. Set çalışanı G.S.'nin yardım çığlığı attığını duyan set arkadaşları, durumu kontrol altına alabilmek için yukarı çıkarak şüphelileri uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşananların ardından olay yerine gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler A.Y. ve Ş.A.'yı gözaltına aldı. Saldırganlar hakkında şikayette bulunan mağdur G.S. polise verdiği ifadede; şüphelilerin yaklaşık olarak 7-8 kişi olduklarını ve kendilerine saldırmak için otel odasının kapısını kırmaya çalıştıklarını belirtti.

BAŞKA SUÇLARI DA VARMIŞ

Şüphelilerden A.Y.'nin (19), 16'sı evden hırsızlık ve 1'i 18 yaşından küçük bir kişiye "Cinsel İstismarda Bulunmak" başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 36 suç kaydı, şüpheli Ş.A.'nın (20) ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" başta olmak üzere çeşitli suçlardan ötürü 9 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.Y. (19) ve Ş.A. (20), 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler A.Y. ve Ş.A., savunmalarının ardından, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

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