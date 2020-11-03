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TBB'den flaş açıklama...!!! Depremzedelerin ödemeleri!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen müşteriler için kolaylık sağlanacağını açıkladı. TBB'den yapılan açıklamada, "Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 18:25
TBB'den flaş açıklama...!!! Depremzedelerin ödemeleri!

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, 'Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır.' ifadesi kullanıldı.

TBB'den yapılan açıklamada, 'İzmir ilimizde meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.' denildi.

Depremin etkilerinin sınırlı bir alanda kalmasının teselli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır. Müşterilerden, depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçmeleri beklenmektedir.'

Açıklamada, mücbir hali yaşayan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi üyelerinin bilgilendirileceği aktarıldı.

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