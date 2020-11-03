AFAD duyurdu: İzmir’deki depremde can kaybı sayısı yükseldi...

AFAD:"SAKOM’dan alınan bilgilere göre 102 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847’si taburcu edilmiş olup 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12’sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir."
İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor.. İşte İzmir depreminin ardından dakika dakika gelişmeler...
AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 102 olduğunu bildirdi.