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İşte yeni kısıtlama saatleri!

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan kararla saat 20.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarı ile kaldırıldı. Kısıtlamalar bu akşam saat 20.00'de tekrar başlayıp, pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek.

Güncel / 29 Kasım 2020 Pazar 10:10
İşte yeni kısıtlama saatleri!

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan kararla saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarı ile kaldırıldı. Kısıtlamalar bu akşam saat 20.00'de tekrar başlayıp, pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü.

Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 20.00 itibarıyla başladı.

Anadolu Yakası'nda D100 Karayolu'nda sabah saatlerinde görevliler haricinde trafiğe çıkan çok az sayıda araç olduğu gözlendi.

Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de trafiğe çıkan araçları durdurarak, izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ederken, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

CUMARTESİ - PAZAR SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

Yeni bir karar alınıncaya kadar her hafta sonu 10:00-20:00 saatleri arasında dışarı çıkılabilecek. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

20 Yaş altı vatandaşlar gün içinde 13:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Diğer saatlerde 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

65 yaş üstü vatandaşlar gün içinde 10:00-13:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Diğer saatlerde 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Hafta Sonu

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