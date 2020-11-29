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CHP'li Ali Öztunç Halk TV'nin yalan haberiyle devlete saldırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Halk TV yayınında Batman’da bir buçuk yaşındaki bir bebeğin yoğun bakımda yer bulamadığı yalanını söyledi. İlk olarak Halk TV'nin devlete attığı, söz konusu bebeğin 7 saat yoğun bakımda yer bulamadığı için öldüğü iftirası Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yalanlanmıştı.

Güncel / 29 Kasım 2020 Pazar 23:37
CHP'li Ali Öztunç Halk TV'nin yalan haberiyle devlete saldırdı

CHP'li Öztunç, İl Sağlık Müdürlüğü'nün basın açıklamasıyla yalanladığı Halk TV'nin öğle saatlerinde ortaya attığı iddiayı, devlete saldırı malzemesi olarak kullandı.

Öztunç, Türkiye'nin İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken'i, kızının sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası Ankara'ya ambulans uçakla getirmesini de yalan haberle kıyaslayarak devlete nefreti körüklemeye çalıştı.

'ŞOV OLSUN DİYE İSVEÇ'TEN GETİRİLDİ'

Öztunç konuşmasında 'Batman'da bir buçuk yaşındaki bebek yoğun bakımda yer bulamıyor, Ankara'ya getirilip tedavi edilemiyor, ama şov olsun diye İsveç'ten hangi bakanın akrabası mı belli değil aldı getirildi İsveç'ten. Ama bir buçuk yaşındaki Batman'daki çocuğumuz getirilemiyor Ankara'ya. Bu kriz ciddi bir krizdir.' dedi.

ÖZTUNÇ: CUMHURBAŞKANININ BİR AN EVVEL AKLINI BAŞINA ALMASI LAZIM

Arkasını yalan habere dayandıran Öztunç hızını alamayıp Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı. Öztunç pandemi ile ilgili çalışmalar hakkında Erdoğan'a yüklenerek 'Cumhurbaşkanının bir an evvel aklını başına alması lazımdır. Oraya buraya suç atacağına, bu işten nasıl kurtuluruz demesi lazım. Adamakıllı bir çalışma yapılması gerekiyor. Aksi takdirde bizi çok büyük bir sıkıntıya sokar.' ifadelerini kullandı.

İsveç

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