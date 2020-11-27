Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Kısıtlama ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri pek çok vatandaşın gündeminde önemli yer tutuyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ilk kez geçen hafta gerçekleştirildi. 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte son dakika haberinin detayları...



KISITLAMA YARIN AKŞAM 20.00'DA BAŞLIYOR



Bu uygulamanın bu hafta da devam edeceği öğrenildi. 28 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Pazar akşamı saat 20.00'da başlayan kısıtlama ise 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek.



PERİYODİK YASAKLAR DEVAM EDİYOR



Geçtiğimiz hafta 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara yönelik uygulanan periyodik sokağa çıkma yasakları da aynen devam ediyor. Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.



BAZI ÇALIŞANLAR İSTİSNA



65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları 10.00- 13.00 arası dışında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.



