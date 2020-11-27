USD (Alış - Satış) : 7,80 - 7,81 EURO (Alış - Satış) : 9,30 - 9,32

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Kısıtlama ne zaman başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına bu hafta da devam ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yarın akşam saat 20.00'den itibaren yürürlüğe girecek. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bu hafta da devam ederken marketlerin açık olup olmayacağı da merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 20:57
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Kısıtlama ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri pek çok vatandaşın gündeminde önemli yer tutuyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ilk kez geçen hafta gerçekleştirildi. 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte son dakika haberinin detayları...

KISITLAMA YARIN AKŞAM 20.00'DA BAŞLIYOR

Bu uygulamanın bu hafta da devam edeceği öğrenildi. 28 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Pazar akşamı saat 20.00'da başlayan kısıtlama ise 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek.

PERİYODİK YASAKLAR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara yönelik uygulanan periyodik sokağa çıkma yasakları da aynen devam ediyor. Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

BAZI ÇALIŞANLAR İSTİSNA

65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları 10.00- 13.00 arası dışında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement