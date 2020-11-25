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15 ilde vaka sayısı yüzde 50 arttı!

Bakan Koca: "İstanbul dahil bazı illerde düşüşler görüldü ancak erken yargıya varmak zor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de üçüncü zirve yaşanıyor. Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu." dedi.

Güncel / 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:17
15 ilde vaka sayısı yüzde 50 arttı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de başlayan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek Türkiye'nin il il koronavirüs vakalarında son durumu açıkladı.

Bakan Koca ve "İstanbul dahil bazı illerde düşüşler görüldü ancak erken yargıya varmak zor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de üçüncü zirve yaşanıyor. Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Salgınla mücadelede ulusal seferberliğin yanında il il dolaşarak mahalli imkanları harekete geçirdiğimiz, elimizdeki her türlü aracı kullanmaya çalıştığımız günlerdeyiz. Son hafta içinde yüzde 50 üzerinde Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 artış oldu. Antalya, Düzce, Tekirdağ bu sınıra yaklaştı. İstanbul, Bursa, Ankara, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için sağlık kuruluşlarımız çaba harcıyor.

Lütfen istirham ediyorum hiç kimse kendini mücadele sorumluluğunu unutmasın sağlık personelinin ailelerinin yanına döndüğünde yorgunluktan onlara ayıracak vakitlerinin olmadığını unutmayalım. Kimse hastalanmasın, hastalar iyileşsin diye canla başla mücadele eden sağlık ordumuz yıllık izinlerini kullanamamaktadır. Kalabalıklardan uzaklaşalım, zorda kalmadıkça evde kalalım, eş dost akraba ziyaretlerini artık erteleyelim. Yasakları beklemeden hayatımızı tanzim edelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."

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