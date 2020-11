Ne oldu Arınç?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı ifadeler nedeniyle rencide olduğunu ifade eden Bülent Arınç, Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.



'CUMHURBAŞKANIMIZIN VE AK PARTİNİN YAPACAĞI HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYI...'



Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildiren Arınç, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ülke yararına yapacağı her türlü çalışmayı, milletin faydasına olacak her türlü reformu destekleyeceğimin bilinmesini isterim.' dedi.



İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: İSTİFA KABUL EDİLDİ



Bülent Arınç'ın istifasına ilişkin İletişim Başkanlığı da bir açıklama yaptı.



Açıklamada, 'Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denildi.



BÜLENT ARINÇ'IN İSTİFA METNİ