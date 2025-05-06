Bakan açıkladı! 267 ilaç geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Astım Günü ile ilgili yaptığı paylaşımda 267 ilacın geri ödeme listesinde bulunduğunu vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Mayıs Dünya Astım Günü ile ilgili bir paylaşımda bulundu.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada astım hastalığıyla mücadeleye desteklerini vurgulayan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:Işıkhan, sosyal medya hesabından, 'Dünya Astım Günü'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla muayene, tahlil ve tetkik bedellerini SUT kapsamında karşılıyoruz. Geri ödeme listemizde yer alan 267 ilaçla hastalarımıza destek oluyoruz' ifadelerini kullandı.